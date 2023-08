Fire sigtet - nægtede at forlade omstridt stutteris areal

De seneste uger har der været demonstrationer på alle tider af døgnet ved Stutteriet Viegård syd for Aalestrup.

Lørdag aften var der fire personer, der blev sigtet for at krænke husfreden, da de ikke ville forlade stutteriets areal. Det oplyser lokalpolitiet i Viborg til nordjyske.dk.

De fire personer havde fået at vide, at de var uønskede, og at de skulle forlade området. Da det ikke skete, blev politiet tilkaldt.

- Når man får at vide, at man skal forlade området, så skal man rent faktisk gøre det. Det er åbenbart ikke alle, der forstår det, siger Peter Søndergård, politikommissær ved lokalpolitiet i Viborg, til TV MidtVest.



Der er tale om en 57-årig kvinde fra Silkeborg, en 65-årig kvinde fra Harboøre samt en mand og en kvinde på henholdsvis 36 og 21 år fra Ørum Djurs.

De fire er nu sigtet for husfredskrænkelse, og de fik desuden påbud om, at de ikke måtte indfinde sig på adressen de kommende 24 timer.

Ville øge tilstedeværelsen

De seneste ugers demonstrationer har ellers fået Midt- og Vestjyllands Politi til at øger tilstedeværelsen omkring stutteriet. Man ville blandt andet øge patruljeringen omkring stutteriet i aften- og nattetimerne.

Det oplyste politiet i sidste uge i en pressemeddelelse.

- Det er gået for vidt, både når lovlige demonstranter bliver fysisk konfronteret af ansatte på stutteriet under demonstrationer, såvel som det er gået for langt, når borgere uden for stutteriet blokerer vejene for stutteriets ansatte for at inspicere biler, der kører ind og ud af forskellige adresser, sagde vicepolitiinspektør Christian Toftemark, der er leder af lokalpolitiet Viborg-Skive, ved den lejlighed.

Og han advarede også om, at efterfølgende lovovertrædelser kunne få konsekvenser.

- Vi kommer også til strafferetligt at forfølge eventuelle yderligere konfrontationer imellem parterne, hvor der er begrundet mistanke om, at der er begået strafbare forhold, sagde vicepolitiinspektøren.

14.000 medlemmer på Facebook

Opmærksomheden omkring forholdene på Viegård Stutteri begyndte, da en tidligere ansat for en måned siden delte en række billeder af afmagrede heste.

Siden er kritikken haglet ned over John Byrialsen, der ejer og driver stutteriet.

Flere dyreværnsorganisationer har politianmeldt ham, ligesom der har været arrangeret adskillige demonstrationer foran hans stutteri ved Skals.

En Facebook-gruppe ved navn ”Stop mishandlingen på Viegård Stutteri ApS” har rundet 14.000 medlemmer.