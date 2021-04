Politiet undrer sig: - Holder de voksne overhovedet øje med de unge ?

HIMMERLAND:- Jeg synes altså godt man må undre sig over, at ingen voksne tilsyneladende stiller spørgsmålstegn ved, hvad de unge mennesker render og laver.

Ulrik Terp, der er politiassistent ved Nordjyllands Politi i Himmerland, undrer sig efter en weekend, hvor politiet flere gange har måtte bruge ressourcer i forbindelse med anmeldelse om uro forårsaget af unge mennesker i det himmerlandske.

Lørdag aften var en politipatrulje således afsted til Rosendalskolen i Hørby ved Hobro.

Her ligger der en shelter bag skolen, og en flok unge spillede så høj musik, at det generede folk i området. Da politipatruljen nåede frem, blev 12 unge bortvist, men Ulrik Terp understreger, at der ikke var tage om overtrædelse af forsamlingsforbud.

Han siger samtidig, at lige netop shelterpladsen bag Rosendalskolen i Hobro er et yndet opholdssted for unge, der spiller musik - og politiet har adskillige gange tidligere været på stedet for at få ro.

På Kirketorvet i Hobro var den også gal i den forløbne weekend. Her spillede en flok unge også høj musik fra en Soundbox, og det kom der en anmeldelse ud af til politiet - dog var de unge forduftet, da patruljen nåede frem.

Ikke langt derfra - nærmere betegnet i Bies Gaard i Hobro - er der begået hærværk. Der er sat ild til en sort parasol samt ild i en træpalle. Politiet ser med stor alvor på hændelsen - ikke mindst fordi Bies Gaard midt i Hobro er en gammel fredet bygning.

Der har også været kaldt en politipatrulje til Farsø Skole i weekenden, hvor 20 unge havde bål ved en hytte lige bag skolen - og holdt fest.