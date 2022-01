Politifolk løb hurtigere end narkohandler

AARS:Politifolkene var hurtigere til fods end en ungersvend, der natten til fredag måtte se sig indhentet efter en kort løbedyst i Aars.

Patruljen fra Nordjyllands Politi fik øje på den 19-årige mand ved to-tiden. De fandt hans adfærd mistænkelig og standsede for at tage en snak med fyren. Han reagerede ved at stikke af, så politifolkene satte efter ham til fods.

Under jagten smed den unge mand en rygsæk ind i et buskads. Kort efter slog betjentene kløerne i manden, og rygsækken blev fundet. Den indeholdt 194 gram hash.

På den baggrund valgte politiet også at ransagede den 19-åriges bopæl, der ligger i Aars-området. Her fandt man yderligere 15 gram hash, 48 gram skunk, nogle kontanter og forskellige remedier, der kan bruges ved narkosalg.

Den 19-årige blev straks sigtet for narkohandel, hvilket han erkendte på stedet. Han var en tur omkring politigården til afhøring med videre, inden han senere på natten blev løsladt. Men der venter nu et retlig efterspil.