Politiker forundret over boligforening: - Familierne har krav på en ordentlig bolig

AALESTRUP:Lokalpolitiker Rasmus Vetter er ikke i tvivl: Aars Boligforenings boliger i Aalestrup trænger til en kærlig hånd.

Og det har de gjort længe.

I 2017 bistod han Heidi Jensen og hendes familie, da de kæmpede for at få Aars Boligforening til at tage sig af udbrud af skimmelsvamp i deres hus på Elmevej. En historie, Nordjyske også har fortalt. I den forbindelse så han familiens hus med egne øjne.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det hus virkelig trængte til en overhaling. Så hvis det er standarten i kvarteret, kan jeg simpelthen ikke forstå, at der ikke er blevet gjort noget for længst, siger Rasmus Vetter til Nordjyske.

Han er selv vokset op i netop det kvarter, der i dag hedder Afdeling 201 under Aars Boligforening, og som omfatter boliger på Birkevej, Egevej, Elmevej og Pilevej. De ældste huse er opført i 1945 og 1948, resten er fra 1970'erne.

Aars Boligforening Aars Boligforening blev stiftet i 1943 og tæller i dag flere end 1200 almennyttige lejeboliger fordelt over den vestlige halvdel af Himmerland, fra Løgstør i nord til Hvilsom i syd. Boligerne inkluderer både lejligheder, rækkehuse, parcelhuse og ældreboliger. Siden 2013 har Aars Boligforening opført 201 nye lejeboliger i Aars, Aalestrup, Løgstør og Farsø. De kommende år har boligforeningen 85 nye boliger på vej i Gedsted, Vegger, Haubro, Hvalpsund, Blære, Hornum og Farsø. Foreningen bliver i dag ledet af direktør Brian Larsen og bestyrelsesformand Jørn Jensen. Aars Boligforening VIS MERE

Og ifølge beboerne har boligforeningen i en årrække ikke bare forsømt at vedligeholde boligerne, men også at reagere på beboernes anmeldelser af skader og almindeligt slid, så flere af husene i dag er utætte på grund af rådne vinduer.

Rasmus Vetters husker, at Heidi Jensen og hendes familie dengang følte sig magtesløse over for Aars Boligforening, og at de klagede over, at de ikke blev talt ordentligt til. Derfor tog han selv kontakt til en af foreningens medarbejdere for at blive klogere på sagen.

- Og jeg må sige, at jeg godt kunne forstå familiens klage om, at de ikke følte sig mødt eller hørt. For jeg fik en meget sur medarbejder i røret, som ikke forstod, hvorfor jeg blandede mig og kom med kritik, siger Rasmus Vetter.

Selv om Heidi Jensen og hendes mand troligt tørrer vinduerne af og lufter godt ud hver dag, kommer der mørke pletter på deres vinduer - og selv om de har kæmpet i flere år med Aars Boligforening, føler de ikke, der er blevet taget ordentligt hånd om det. Foto: Torben Hansen

Siden har han ikke hørt om klagesager eller kritik fra de gamle boliger i Aalestrup. Og han erindrer ikke, at byrådet i Vesthimmerlands Kommune har været nødt til at håndhæve sin tilsynspligt med Aars Boligforening.

- Men hvis beboere derude har nogle klager, de ikke ved, hvor de skal rette hen, må de meget gerne henvende sig. Jeg er klar til at tage sagerne videre, siger Rasmus Vetter.

- Familierne har jo krav på ordentlige boliger. Derfor er boligforeningen nødt til at kigge på husene derude, men jeg er også med på, at store forbedringer vil medføre huslejestigninger, og det kan måske blive et problem for nogle af dem, der bor der i dag. Det er svært, tilføjer han.

Har ikke kæmpe pose penge liggende

Hos Aars Boligforening medgiver direktør Brian Larsen, at flere af de gamle almennyttige boliger i Aalestrup trænger til en kærlig hånd. Og han fortæller, at der er et par store renoveringsprojekter på tegnebrættet netop i Aalestrup, blandt andet på Pilevej i afdeling 201.

- Men det er ikke bare sådan lige at give de her boliger den store tur. Vi har som boligforening ikke en kæmpe pose penge liggende et sted. Vi skal selv investere, og vi skal have støtte og tilladelse fra Landsbyggefonden, før vi kan gå i gang.

- Og hele tiden er vi nødt til at lave en afvejning, for når vi investerer, betyder det huslejestigninger for beboerne, og der skal vi være sikre på, at det er på et niveau, hvor de kan betale, forklarer Brian Larsen.

Det løbende vedligehold har de enkelte lokalafdelinger ansvaret for at planlægge og afsætte penge til, tilføjer han.