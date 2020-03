Politikere åbnede døren til hemmeligt møde

Politik, mens den hældes i støbeskeen; Fritids- og kulturudvalget til et usædvanligt åbent møde. Yderst til højre ved mødebordet sundheds- og kulturdirektør Anne Krøjer og i lyseblå skjorte udvalgsformand Asger Andersen (S). Til venstre for ham Per Jensen (S), som bag sig har bibliotekschef Bo Jacobsen ved siden af souschef i kulturskolen Malene Wennerlin. Foto: Bo Lehm