Politikere pumper cyklerne til kamp

AARS: Holdene er nu klar til den kommunale cykelvalgkamp, som trampes i gang i Aars torsdag aften.

Her stiller de politiske partier med cykelryttere til et cykelløb, som skal danne optakt til årets Jutlander Bank Grand Prix.

Begge løb foregår i og omkring centrum af Kimbrerbyen.

Op til cykelløbet har partierne fået frie hænder til at stille hold bestående af op til fem ryttere - og syv partier har annonceret, at de stiller op til dysten, der - måske - kan give en lille forsmag på, hvad der venter i den forestående valgkamp op til kommunalvalget tirsdag 21. november.

Normalt betegnes spidskandidaterne som borgmesterkandidater, men denne aften bliver de i stedet kaptajner for hvert deres hold, og så bliver det spændende at se, om de vil sende hjælperyttere i udbrud først i løbet - eller om de selv vil angribe fra start...

Holdopstillingen er følgende:

A (Socialdemokratiet): Palle Jensen, Asger Andersen, Mikael Toft, Iben Ditlev og Thomas Jensen

B (Det Radikale Venstre): Søren Dolmer og Gerda Sørensen

C (Det Konservative Folkeparti): Knud Kristensen, Henrik Dalgaard, Per Nyborg, Niels Krebs Hansen, Ulla Biisgaard

E (Retsforbundet): Martin Sørensen og Dan Christophersen

F (SF): Therese Berg Andersen og Karen Clausager

O (Dansk Folkeparti): Brian Christensen og Peter Rasmussen

V (Venstre): Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Hasel Strange Pedersen, Inger Nielsen og Torben Svenstrup

Arrangørerne håber, at mange tilskuere vil møde op for at se, hvordan formen er for de lokale byrådskandidater.