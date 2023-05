Politikere snævrer feltet ind: Her er de skoler, der skal lukkes

VESTHIMMERLAND:Folkeskolerne i Ranum, Ullits og Vester Hornum indstilles til lukning. Det blev meldt ud af udvalgsformand Inger Nielsen (K) efter et fire timer langt møde i børne- og familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune fredag formiddag.

-Ud af de fem skoler, der var blevet foreslået i oplægget fra administrationen, har vi valgt de tre skoler med det laveste elevtal. Og det har vi gjort, fordi det netop er udfordringen med det faldende børnetal i kommunen, der har sat hele arbejdet i gang, siger Inger Nielsen til Nordjyske.

Administrationen havde forud for mødet foreslået, at man lukker Ranum Skole, Vestrup Skole, Ullits Skole, Vester Hornum Skole og Gedsted Skole.

At Vestrup og Gedsted skoler ser ud til at overleve denne runde, betyder dog ikke, at de er fredet, fastslår Inger Nielsen.

- Vi har fået tilføjet i vores indstilling, at hvis de andre skoler kommer under 75 elever set over en to-årig periode, så vil de automatisk blive lukket, uden vi skal til at se på hele skolestrukturen igen, siger udvalgsformanden.

Årsagen til dén tilføjelse er, at det vil give renere linjer for både børn, forældre og ansatte på skolerne.

- Vi tror, det er det bedste for alle, at vi ikke én gang til skal ud i en lang proces, men har noget konkret at forholde os til på forhånd. Det er bedst for alle, siger Inger Nielsen.

Ingen overraskelse

Især borgerne i Ranum har de seneste uger, mens debatter og borgermøder er blevet afholdt, markeret sig med stærke protester mod en lukning af byens skole.

Derfor var en god busfuld fra byen også troppet op foran rådhuset i Aars fredag morgen, inden udvalgsmødet begyndte. Her stod også borgere fra flere af de andre lukningstruede byer, og der blev overrakt både t-shirts og underskriftsindsamlinger til udvalgsformand Inger Nielsen.

Flere forældre og børn valgte at bruge fridagen på at forsøge at påvirke lokalpolitikernes beslutning. Foto: Bo Lehm

Og det var noget, der gjorde indtryk, lød det fra Inger Nielsen både før og efter mødet.

Men lige lidt hjalp det altså for Ranum. For skolebestyrelsesformand Winni Kristensen kom indstillingen fra udvalget dog langt fra som nogen overraskelse.

- Det gør virkelig indtryk, når så mange mennesker tropper op og fortæller, hvad skolerne betyder. Men vi har i udvalget fået en opgave, og den har vi taget på os, siger Inger Nielsen om beslutningen om at indstille tre skoler til lukning. Foto: Bo Lehm

- Jeg havde selv gættet på det på forhånd. Men det er en trist nyhed. Det er ærgerligt for kommunen og for vores område, at skolen skal lukke, siger hun til Nordjyske.

I forvejen er det lokale lægehus blevet lukket med kort varsel, ligesom Ranums ældrecenter også kan være på vej til at lukke. Og derfor ærgrer det Winni Kristensen, at politikerne ikke havde taget de langsigtede briller på og i stedet set på at gøre Ranum til et mere attraktivt sted at bosætte sig.

- Det er jo meget, der bliver påvirket med sådan en beslutning som den her. Det er vores bosætning, det er arbejdspladser, der forsvinder, det er dårligere tilbud til vores unge, siger Winni Kristensen.

- Der er stadig håb

Derfor håber skolebestyrelsesformanden, at den endelige afgørelse, som byrådet skal træffe på næste møde den 15. juni, vil se lidt anderledes ud.

Ranum var godt repræsenteret foran rådhuset - den lokale borgerforening havde nemlig sørget for bustransport. Foto: Bo Lehm

- Vi håber, nogle politikere i byrådet vil tænke anderledes. Der er stadig håb, så for os er kampen ikke slut endnu, siger Winni Kristensen.

Men spørger man Inger Nielsen er det et stærkt flertal, der står bag indstillingen om lukning af de tre skoler.

- Vi er seks ud af syv medlemmer af udvalget, som kan stå inde for den her beslutning. Så mon ikke det også holder i byrådet, og at vi har vores partier med os, siger Inger Nielsen.

De fremmødte børn havde en fest foran rådhuset, hvor der både var plads til leg og traktorkørsel. Foto: Bo Lehm

Det lidt specielle ved skolelukningerne i Vesthimmerlands Kommune er, at det ikke i første omgang skal ske på grund af sparebehov. Derimod handler det om at fremtidssikre skolestrukturen - Vesthimmerland har nemlig i flere år oplevet faldende børnetal, og ifølge prognoserne vil den udvikling kun fortsætte.

Børne- og familieudvalget indstiller desuden til byrådet, at der fortsat skal være dagtilbud i Ranum, Ullits og Vester Hornum, og at K-klasserne i Ranum flyttes til Farsø.