Polsk chauffør kræves udleveret

AALESTRUP: Nordjyllands Politi arbejder på at få en polsk chauffør udleveret, efter han blev stoppet af tysk politi lige udenfor Hamborg.

Chaufføren kørte nemlig rundt med en lastvogn, hvorpå det stod en minilæsser, der i weekenden blev stjålet på Boldrupvej ikke langt fra Aalestrup.

Årsagen til, at tysk politi kunne stoppe den polske chauffør skyldes, at ejeren af minilæsseren havde monteret GPS-sporings-udstyr på den. Det er nemlig ikke nogen helt billig sag - faktisk koster minilæsseren 180.000 kr.

Der er tale om en Gehl-minilæsser.

- Efter vi fik anmeldelsen fra ejeren, kontaktede vi tysk politi, der kørte ud for at finde lastvognen og sikre minilæsseren. Og det tyske politi fik kontakt med lastvognen på motorvejen lige nord for Hamborg, fortæller Preben Møller fra Nordjyllands Politi.