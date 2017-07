Populær grillbar raseret af brand

AGGERSUND: Brokiosken Aggersund - kiosk og grillbar på sydsiden af Aggersundbroen - blev tirsdag formiddag raseret af en brand.

Indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab i Vesthimmerland fortæller, at en frituregryde blev for varm. Indehaveren og en medarbejder forsøgte først selv at slukke ilden med et brandtæppe.

- Men det var alt for varmt. Da de kunne fornemme, at de ikke kunne håndtere det, kom de ud, fik lukket døren og ringet 112. De gjorde alt det, de skulle og kunne efter omstændighederne, fortæller Klavs Bojsen.

Ingen af dem kom noget til.

Klavs Bojsen kunne se en voldsom røgsøjle fra branden på flere kilometers afstand. Ankommet til stedet så beredskabet flammer op gennem taget.

- Der er tagpap på, og det gav en kraftig røg. Alt inde i kiosken er enten smeltet eller ødelagt af ild og røg, fortæller indsatslederen.

Ilden blev forholdsvis hurtigt slået ned, men efterslukningen tog nogle timer.

For grillbaren kunne tidspunktet ikke være meget værre i betragtning af, at der er højsæson med mange tusinde, der dagligt krydser Aggersundbroen.

Brokiosken Aggersund oplyser via Facebook, at der vil være lukket på ubestemt tid. Der bliver gjort forsøg på at lave en midlertidig løsning i form af en pølsevogn.

Privatfoto