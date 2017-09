Protester fra Kirke og flyvevåben mod mølleplaner

NØRREKÆR ENGE: Det er ikke kun naboerne til den planlagte vindmøllepark Nørrekær Enge II, der er betænkelige ved de 40 vindmøller, som energiselskabet Vattenfall vil rejse i området. Også Viborg Stift, Forsvarsministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen har gjort indsigelser mod mølleparken.

Viborg Stift, som omfatter Vesthimmerland, er stærkt betænkelig ved, om mølleparken vil skæmme "indsigten til og udsigten fra" den nærliggende Næsborg Kirke.

Vattenfall vil opstille de 40 møller i fire rækker syd for den eksisterende park, der består af 16 møller på én række ud mod Limfjorden. Stiftet foreslår i sin indsigelse, at den sydligste række med seks møller droppes, og at det samlede antal nye møller skæres ned til 28.

Grafik: Jette Klokkerholm

Radar forstyrres

Forsvarets betænkeligheder handler om, at møllerne kan komme til at forstyrre radaren på Flyvestation Aalborg. Radaren har til opgave at detektere indtrængende fly. Sidste år besluttede Forsvaret at erstatte den nuværende radar med en ny, og i specifikationerne til den nye blev der ikke taget højde for vindmølleparken.

"Det kan ikke udelukkes, at den tiltænkte opstilling af vindmøllerne vil få en negativ indvirkning på den operative anvendelse af den nye TMA radar Aalborg. Hvis dette viser sig at blive tilfældet, vil der skulle findes afværgeforanstaltninger," hedder det i indsigelsen, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse står bag.

Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse gælder Aggersborg, der ligger godt fem km vest for mølleparken. Styrelsen mener, at møllerne vil "blive visuelt meget dominerende set fra vikingeborgen", og advarer om, at det vil "indvirke negativt på en mulig verdensarvnominering."

Foto: Torben Hansen

Veto-virkning

Nørrekær Enge II strækker sig tværs over grænsen mellem Vesthimmerlands og Aalborg Kommuner. I aften sker den første politiske behandling af indsigelserne, når økonomiudvalget i Vesthimmerland har de i alt 68 indsigelser - de fleste fra naboer - som kommunen har modtaget, på dagsordenen.

Forvaltningen indstiller til politikerne, at der indgås forhandlinger med både Viborg Stift og Forsvarsministeriet. Begge indsigelser har veto-virkning, ifølge Kim Stadsvold, seniorplanlægger ved Vesthimmerlands Kommune.

At det ikke er nødvendigt at forholde sig Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse, har han denne forklaring på:

- I september 2014 var Icomos - det udvalg, der indstiller til Unescos verdensarv-liste - på besøg i Aggersborg. Her blev de orienteret om planerne om at rejse en park med 18 møller på Thorup-Sletten kun to kilometer fra Aggersborg, uden at det gav anledning til bemærkninger. Nørrekær Enge II ligger længere væk fra Aggersborg, så i forhold til møllerne på Thorup-Sletten betyder de intet for, om Aggersborg indstilles til listen eller ej.

Også Aalborg Kommune har modtaget indsigelserne fra stift, ministerium og styrelse. Her er den politiske behandling endnu ikke gået i gang. Efter planen skulle byrådet have taget endelig stilling til lokalplanforslaget 23. oktober. Men nu kan det ifølge planlægger Peter Serup, By- og Landskabsforvaltningen, tidligst ske på byrådets møde 11. december.

Foto: Torben Hansen