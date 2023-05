Råbende mand overfaldt kunder i brugsen

En 52-årig mand skabte tirsdag aften ved 18-tiden så meget uro i DagliBrugsen i Ranum, at politiet blev tilkaldt.

Manden var råbende og opfarende. Under tumulten overfusede og skubbede han angiveligt til to kunder i butikken.

Der blev slået alarm til politiet, som rykkede ud med en patrulje. Den 52-årige blev anholdt og er nu sigtet for vold mod de to kunder, to mænd på henholdsvis 60 og 61 år.