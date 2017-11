Radikale sat ud i kulden i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Tæller man Løgstør Kommune med, så har Radikale Venstre været fast inventar i byrådet i fem valgperioder i træk. Men til januar er det slut.

Tabet af 160 stemmer var med til at spærre vejen for partiets nye spidskandidat, der opstillede for første gang.

- Vi havde troet, at nogle af de stemmer, der bevægede sig fra Konservative, ville gå til os, men det gjorde de åbenbart ikke særlig meget, siger en ærgerlig Søren Dolmer.

Den nye borgerliste, VesthimmerLandsListen, kan se ud til at have overtaget en del af de tidligere radikale stemmer, vurderer han.

- Nu bliver der i hvert fald fire år uden radikale i byrådet, konstaterer han, der som nyopstillet også var på en hård opgave:

At afløse den kendte Ninni Lodahl Gjessing, der inden valget trak sig efter 19 år som partiets spidskandidat.

Om partiet vender tilbage til valget i 2021, tør han ikke love på stående fod.

- Men jeg er ikke blevet mindre radikal af valgnederlaget, siger han.