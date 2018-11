Reception på ny bog løbet over ende

LØGSTØR: - Ja, hvad pokker gør vi - kan vi blive ved med at finde stole?

Formanden for Limfjordsmuseets bestyrelse, Henrik Hvass, kiggede lettere febrilsk rundt - i et forsøg på at finde ekstra siddepladser, da museet i Løgstør fredag eftermiddag holdt reception i anledning af udgivelsen af "Løgstør - Limfjordsbyen gennem ild & vand".

Bogreceptionen i anledningen af det historiske værk om Limfjordsbyen blev nemlig et stort tilløbsstykke, hvor det kneb gevaldigt med at få plads til alle gæsterne i museets martime oplevelsescenter.

Det lykkedes - til sidst - at få plads til alle. Også selvom om mange måtte stå op, da bogens forfatter, museumsdirektør Anders Bloksgaard, gik på talerstolen for at indrømme, at arbejdet med bogen langt havde overgået de første tanker, som blev tænkt i forbindelse med optakten til fejringen af 500 året for Løgstør.

Her var idéen nemlig, at der skulle ligge en bog klar til by-jubilæet, som blev fejret i 2016-2017.

- Når bogen havde en noget længere fødsel end forventet skyldes det ikke mindst, at opgaven greb om sig. Dels viste der sig at væsentlig mere kød på historien om Løgstør end først antaget, og så overskred vi det indledende ambitionsniveau med en bog på 200 sider. Bogen vi præsenterer i dag endte på hele 480 sider. Så hvis ikke den er god, er den i det mindste tung og har en god brændværdi, lød det fra museumsdirektøren...

Det sværeste

Han lagde ikke skjul på, at det sværeste kapitel at skrive har været kapitlet om byens udvikling de senere år.

- Oprindelig var der slet ikke min hensigt at inddrage det. Årsagen er den simple, at man som historiker er nødt til at være fuldstændig objektiv. Hvis objektiviteten kan drages i tvivl, så falder det hele til jorden. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg knuselsker den her by, og at jeg på mange måder er en aktør i byen, sagde Anders Bloksgaard, der sammenlignede det med at skulle skrive en objektiv beskrivelse af sin kone, Line.

- Det ville være en svær opgave, for der kommer følelser på spil.

Ikke desto mindre lavede han kapitlet.

- Det kom til på en række menneskers opfordring - og et af omdrejningspunkterne er, hvorledes løgstørianerne selv opfattede denne tid, hvor rådhuset rykkede til Aars og man ikke længere følte sig helt som herre i eget hus. Hvor politistationen forsvandt til Hobro - og det psykiatriske plejehjem røg til Aars.

Stolthed

Formanden for museet, Henrik Hvass, var også på talerstolen. Og han slog fast, at såvel museet som Anders Bloksgaard kan være stolt af bogen.

Han understregede, at udgivelsen er en mulighed for at museet for at betale tilbage til den by og kommune, hvor hele Limfjordens museum er placeret.

- Bogen er en brik i det store puslespil om Limfjordens kulturhistorie, og jeg håber, at den "holder" i mange år frem i tiden, sagde han.

Per Jensen, der var formand for den komité, som var nedsat i forbindelse med 500 års jubilæet i byen, var også på talerstolen, og han betegnede værket som "et monument over Løgstørs første 500 år."