Rekordsæson på Limfjordsmuseet

LØGSTØR:Som alle andre museer blev Limfjordsmuseet i Løgstør i marts tvangslukket for al offentlig adgang. Dermed kiggede Limfjordsmuseet ind i den værst tænkelige sæson nogensinde. Men så åbnede samfundet gradvist op, skolernes sommerferie begyndte og staten indførte halv pris på entre. Nu kan Limfjordsmuseet se tilbage på en af de mest heftige sommersæsoner nogensinde, skriver museet i en pressemeddelelse.

Og i Løgstør sidder der en lidt forbløffet og meget lettet museumsdirektør og analyserer sommerens besøgstal:

- Jeg har ganske simpelt aldrig oplevet noget lignede. Jeg vidste jo godt, at det havde været en forrygende sæson, men det her er bogstaveligt talt ”en omvendt fra himmel til helvede oplevelse”. Sammenlignet med sommeren 2019 har vi leveret en buldrende fremgang på hele 98 procent i entreindtægter, fortæller museumsdirektør Anders Bloksgaard.

I en analyse af den eksplosive tilgang peger museumsdirektøren på en række faktorer. For det første har halv pris på entreen selvfølgelig haft en effekt. Men omvendt er det ikke vores oplevelse, at en besparelse på kr. 25 kr. på en entrebillet har udgjort den afgørende faktor for vores gæster.

- Til gengæld er det min klare opfattelse, at den kendsgerning at så mange danskere er blevet hjemme i år har haft en enorm betydning. Danskerne er ganske simpelt gået på opdagelse i deres eget land, og det er noget der har gavnet museerne. Endelig kommer man heller ikke udenom, at sommervejret har budt på masser af dage med museumsvejr. Når vejret er for ringe til en strandtur er et spændende museumsbesøg jo et oplagt alternativ, fortæller Anders Bloksgaard.

Det er dog ikke kun de udefrakommende faktorer, som Limfjordsmuseet tilskriver succesen. Museet foretog nemlig en række aktive sats og valg hen over foråret i tiltro til, at samfundet ville åbne tilstrækkeligt op til, at man kunne gennemføre en velbesøgt sommersæson. Mens mange museer valgte at benytte sig af muligheden for at sende medarbejdere hjem med lønkompensation, valgte Limfjordsmuseet en anden vej.

Tankegangen var ganske simpelt at holde tempoet oppe og i stedet tvinge sig selv til at identificere mulighederne i den akutte krisesituation.

- I stedet for at sende medarbejderne hjem indrettede vi os med afstand og gik i gang med planlægningen af en massiv genåbning. Bevares - i første omgang skulle vi jo binde nogle knuder på os selv for ikke at fokusere på de negative ting: ingen gæster, ingen skoletjeneste, ingen foredragsvirksomhed, ingen adgang for museets mange frivillige og ikke mindst en massiv aflysning af de mange events museet er koordinator for. På sin vis rummede det et sats - for da vi planlagde sommeren anede vi jo ikke hvornår tvangslukningen ville ophøre - omvendt kunne vi jo ikke bare sidde med hænderne i skødet alt imens vi oplevede en forårssæson med nul besøgende - bogstaveligt talt. Og så frigjorde tvangslukningen faktisk nogle ressourcer til forberedelse og udvikling. Resultatet blev, at museet både i forhold til markedsføring, aktivitetsniveau, projektudvikling, oplevelser og klargøring var forberedt til fingerspidserne da sommersæsonen endelig blev skudt i gang, fortæller Anders Bloksgaard.

Plads til nye tiltag

Museets fravalg af lønkompensationsordningen og tilvalget af at holde hjulene i gang og i stedet forberede genåbningen tillod også udviklingen af en række projekter, der medførte gratis aktiviteter for sommerens gæster - særligt børnefamilierne. I samarbejde med Vesthimmerlands Kommune tog man afsæt i, at danske familier måtte blive hjemme, og dermed var der en oplagt mulighed for at opdage deres egen kulturarv og naturhistorie. Resultatet blev, at Limfjordsmuseet i uge 27-32 udvidede antallet af formidlingsmedarbejdere, opskalerede en række aktiviteter og udviklede helt nye aktivitetsforløb. Formålet var blandt andet at lukke de faglige huller, der måtte være opstået som følge af skolelukningen - vel og mærke på en sjov, social og oplevelsesrig måde.

I disse dage er museet præget af både træthed og glæde efter en hektisk sæson.

- Havde du spurgt os i starten af maj om det var realistisk at vende forårets svigtende besøgstal til en fremgang havde jeg helt sikkert rystet på hovedet. Men på forunderlig vis kan Corona-krisen åbenbart også skabe nogle positive ting. Men tag ikke fejl - succes eller ej, så ville vi altså helst have været Corona og Covid 19 foruden, slutter Anders Bloksgaard.