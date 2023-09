Renseanlæg forgiftet - medfører kraftige lugtgener

Hvis man som borger i Løgstør synes, at det lugter lidt her til aften, så er det ikke helt forkert.

Løgstør Renseanlæg er nemlig blevet forgiftet, og derfor er renseprocesserne gået i stå. Og det medfører kraftige lugtgener, skiver Vesthimmerlands Forsyning på Facebook.

- Vi har ikke lokaliseret, hvor forgiftningen kommer fra. Det tager noget tid at spore, men vi er i fuld gang med at få pustet noget liv i anlægget igen, siger driftschef hos Vesthimmerlands Forsyning Jens Jørgen Ploumann.

Han fortæller, at forgiftningen muligvis kan stamme fra en virksomhed, som ikke selv er klar over det.

Ikke sundhedsskadeligt

Driftschefen oplyser desuden, at der arbejdes på højtryk for at fjerne lugten, og han håber at det sker i løbet af et par dage.

Jens Jørgen Plouman understeger samtidig, at borgerne ikke skal være nervøse for at opholde sig i området, da lugten ikke udgør en sundhedsrisiko.

- Det er ubehageligt, så længe det står på. Og kunne vinden så lige vende, var det jo knap så slemt, siger han.

Jens Jørgen Plouman fortæller, at en forgiftning som denne er en sjældenhed for rensningsanlæg.

- Vi har haft noget tilsvarende for et par år siden, men det var knap så voldsomt, hvor det ikke gav lugtproblemer, siger han og tilføjer:

- Men det er uheldigt, når det sker.