Reservefærge må vente længe på reservedele

Hvalpsund/Sundsøre: De har været forfulgt af uheld de seneste uger. Tirsdag formiddag var der så igen nedslående nyheder til overfartsleder Flemming Thomasen og resten af mandskabet på Hvalpsund-Sundsøre-færgen.

I torsdags stødte færgen Sleipner på grund og satte ruten på pause dagen ud. Flemming Thomasen og kompagni havde dog håbet at få skuden på ret køl igen forholdsvis hurtigt - ikke mindst fordi Sleipner i forvejen var stand-in for færgen Mary, der forrige uge blev sat ud af drift, da en lastbil trillede over bord.

Først satsede man på at få Sleipner i drift i løbet af weekenden. Det blev udsat til mandag. Tirsdag formiddag fik overfartslederen så endelig besked fra firmaet i Esbjerg, der er sat til at reparere den beskadigede rorpropel-del. Men det var altså dårligt nyt.

- Der går over en uge, før færgen kommer ud at sejle igen, fortæller Flemming Thomasen.

Torsdag aften kom færgen Sleipner endelig fri af sandbanken ved Sundsøre, men der går altså mindst en uge, før den igen kommer i drift. Foto: Henrik Bo

- De har problemer med at skaffe reservedele, forklarer han.

Udsigten til at få overfartens normale færge, Mary, tilbage er også lang, da det er svært at skaffe det certificerede stål, der skal til for reparere en beskadiget broklap. Det kan man tidligst få hjem om halvanden uge.

Og en reserve for reservefærgen er altså ikke til opdrive, fastslår overfartslederen.

- Vi kan ikke gøre andet et at vente. Det kommer desværre til at gå ud over de mange pendlere, vi har med hver morgen og eftermiddag, lyder det fra Flemming Thomasen.