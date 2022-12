Revner i gulvet og defekt dør: Thomas kan ikke råbe boligforening op

AALESTRUP:Thomas West bemærkede det allerede, da han flyttede ind for to år siden - at gulvene i både soveværelset og køkkenet slog revner, der var op mod en centimeter brede.

- Jeg spurgte, om det kunne passe, at det skulle se sådan ud, og det skulle det åbenbart, for de ville ikke gøre noget ved det, siger Thomas West.

Han bor i en toværelses lejlighed i det område af Aalestrup, der hedder Diget og omfatter vejene Engdiget, Agerdiget og Markdiget. Her ligger otte boligblokke og en håndfuld rækkehuse, alle ejet af Aars Boligforening.

Han er egentlig glad for sin lejlighed, og han passer godt på den. Men i dag er han træt af, at han ikke pressede på for at få Aars Boligforening til at gøre ved noget ved gulvene. Når det er koldest, er han nødt til at lægge tykke tæpper over de revnede områder for at holde kulden bare lidt ude.

Thomas Aiko har revner i gulvene i sit soveværelse og i sit køkken, men i nu to år har Aars Boligforening ikke villet gøre noget ved det. Foto: Henrik Bo

- Jeg har haft fat i boligforeningen flere gange, også med vinduerne og radiatorerne, for at få dem til at gøre noget. Især radiatorerne er et problem, for jeg skal skrue helt op for dem, før de varmer, så jeg har dem tændt lidt på skift. Men der sker ingenting, siger Thomas West.

I både køkken og soveværelse har gulvet slået revner på op mod en centimeter. Men Aars Boligforening vil ikke gøre noget ved det. Foto: Henrik Bo

- Hele tiden kæmpe

Nordjyske har tidligere fortalt om to lejere i Aalestrup og deres kvaler med Aars Boligforening, som har nægtet at gøre noget ved både utætte vinduer, huller i loftet og asbestrør i kælderen.

Og det var en kritik, Thomas West kunne genkende.

Han har i mange år været hjemløs, og han vil derfor helst ikke fremstå utaknemmelig, nu hvor han fået sin egen bolig. Men han er frustreret.

- Når man henvender sig til Aars Boligforening for at få noget gjort, skal man kæmpe. Hele tiden kæmpe. Men der sker ingenting. Det virker, som om de meget gerne vil have lejere ind, men når først man er inde, bliver servicen pludselig en helt anden, siger Thomas West, der også selv måtte være lidt kreativ med en skruetrækker for at fikse sin terrassedør.

Heller ikke en terrassedør, der ikke kunne lukke, kunne han få Aars Boligforening til at se på. Så nu har Thomas West selv været i gang med en skruetrækker. Foto: Henrik Bo

- Den kunne ikke lukke ordentligt. Jeg meldte det igen og igen, og til sidst, da der stadig ikke kom nogen vicevært, gik jeg selv i gang. Så nu kan den lukke, men altså, hvad hvis nogen skulle finde på at begå indbrud? Så kan der jo blive noget med forsikringen, siger han.

Parkeringsplads for bistandsklienter

I lejlighedskomplekset lige ved siden af kan Jette Andersen fortælle næsten samme historie.

Hun endte også i et længere slagsmål med Aars Boligforening for at få et vindue skiftet, da hun flyttede ind i sin lejlighed for otte år siden.

- Og det er da godt træls, at det skal være så svært at komme igennem. Men jeg synes næsten, det er værre, Aars Boligforening bare lader stå til i hele området, siger Jette Andersen.

- Engang var masser af træer og buske, og det gjorde bare hele området så hyggeligt. Men for nogle år siden ryddede de fællesarealerne for al beplantning. Bare sådan. Det hele var åbenbart råddent. Det sagde de i hvert fald. Og der er ikke blevet plantet noget nyt, fortæller hun.

Området Diget i Aars Boligforening har mange ledige lejemål. Beboerne mener selv, at området har fået træls omdømme, og at boligforeningen bare lader stå til. Foto: Henrik Bo

Engang kunne børnene gynge på fællesarealerne i Diget. Men det er længe siden, gyngerne blev pillet ned, fordi rebene var møre. I dag står stativet stadig og gaber. Foto: Henrik Bo

I det hele taget synes Jette Andersen, at Diget er blevet trøstesløst at se på de senere år. Det store gyngestativ på fællesarealet har længe manglet gynger, og mange af lejlighederne i blokkene er tomme.

- Området har efterhånden fået et skidt omdømme, synes jeg. Der bliver ingenting gjort herude. Det er, som om det er blevet en parkeringsplads for bistandsklienter, siger Jette Andersen.

- Men sådan har det altså ikke altid været. Det er kommet inden for de seneste år. Der kunne være så dejligt herude, hvis ikke Aars Boligforening havde travlt med at afvikle det, tilføjer hun.

Helhedsplan på pause

Hos os Aars Boligforening er man opmærksom på udfordringerne i Diget, fortæller direktør for boligforeningen, Brian Larsen.

- Vi har længe gerne villet renovere vores bygninger og hele området i Diget, for det trænger virkelig. Allerhelst gik vi i gang i morgen med den helhedsplan, vi har fået lavet for området, men vi kan ikke gøre så meget uden penge, og dem venter vi desværre stadig på, siger Brian Larsen.

Aars Boligforening har for længst lagt en ansøgning hos Landsbyggefonden om et tilskud til at renovere både ude og inde i Diget, men siden ansøgningen blev sendt, er der kommet nye regler til på området, som spænder ben for helhedsplanen, som den ser ud nu. Derfor kan Brian Larsen på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår Diget kan få det tiltrængte ansigtsløft.

- Vi ville rigtig gerne gøre noget mere, men vi skal også passe på, at vi ikke spilder vores lejeres penge på ting, som ender med at blive lavet om eller fjernet, når helhedsplanen bliver sat i værk. Så derfor tøver lidt med at sætte for meget i gang, siger Brian Larsen.

Han understreger, at man som lejer endelig skal henvende sig, når man har brug for hjælp til noget i sin bolig, og at der sjældent går mere end et par dage, fra man har henvendt sig, før tingene bliver bragt i orden.

- Vi har nogle meget ærekære og dedikerede medarbejdere, som går op i at give vores lejere den bedste service. Men vi er også mennesker, der kan lave fejl, og oplever man en fejl, skal man kontakte os, siger Brian Larsen, der også mener, at beboertilfredsheden kun er steget, siden han kom til som direktør for fire år siden.

For svært at flytte

Spørger man, hvorfor de to lejere ikke bare er flyttet for længst, hvis de er trætte af at slås med Aars Boligforening, kommer de med stort set samme svar:

Fordi det ville være for svært og have for store konsekvenser.

Jette Andersens badeværelsesvindue synger på sidste vers. - Men jeg har ikke meldt noget til boligforeningen. Jeg orker det simpelthen ikke, siger hun. Foto: Henrik Bo

Jette Andersen er førtidspensionist og kræftsyg. Her er det både helbredet og hendes økonomiske situation, der får hende til at blive.

Thomas West er tidligere alkoholiker og hashmisbruger, han har kæmpet med ludomani og været hjemløs i flere år. Men nu er han et bedre sted i livet, hvor han ikke bare går til møder i Anonyme Alkoholikere og andre støttegrupper, men også arbejder frivilligt for at hjælpe andre misbrugere.

- For mig er det én dag ad gangen stadigvæk. Så jeg skal ikke flytte. Det er trods alt bedre at blive, siger han til Nordjyske.