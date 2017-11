Revyernes revy indtog propfyldt sal i Aars

AARS: Salen i Musikhus ALFA var fyldt til bristepunktet, da det fredag aften gik løs med Revyernes Revy.

For første gang er otte vesthimmerlandske revyer gået sammen, og fredag aften kunne publikum så opleve det bedste fra den vesthimmerlandske revyscene med 22 sketches fra årets Knaberevy i Aalestrup, Aggersundrevyen, Gedeskægsrevyen, Cabaret ALFA, Kimbrerrevyen, Vester Hornum Revyen, Markedsrevyen og Vegger Revyen.

Undervejs blev salen blandt andet taget med på plejehjem og på massageklinik med borgmester Knud Kristensen, ligesom der var både dans og musikalske indslag akkompagneret af revyorkester under ledelse af kapelmester Brian Svendsen.

Lisa Bjørn fra Knaberevyen har stået for at samle de otte revyers bedste indslag og kalder det en "fantastisk proces".

- Jeg er helt euforisk endnu. Over 400 mennesker havde en rigtig god oplevelse. De grinede og grinede, og der var en fuldstændig intens stemning, siger hun.

Allerede 14 dage inden forestillingen, var alle billetter til Revyernes Revy udsolgt, og de otte revyer har da også allerede givet hånd på, at de gentager succesen igen om to år, ligesom flere lokale revyer har meldt ud, at de er klar til at tilslutte sig næste udgave.

- Vi håber, det kan blive en tilbagevendende tradition, og så har vi talt om, at vi næste gang vil forsøge at lave to forestillinger, fortæller Jesper Gregersen fra Markedsrevyen.