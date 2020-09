Roberts revolution: Sætter 115.000 planter i gang med at ændre alt

Fremragende personale giver god energi: Derfor skal Bone's have ros og et måske overraskende antal gafler Det er måske ikke klassisk håndværk, og tjenerne er ikke fagligt uddannede. Men hvis man lader sig rive med af Bone’s’ gode energi, så får man en gedigen og gennemført restaurantoplevelse. Ikke mindst takket være et begejstret og smilende personale