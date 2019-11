Robinson-finale: Kenneth fra Løgstør blev Danmarks gladeste taber

LØGSTØR:Han havde næsten neglene på dem. Men i stedet for at vinde 500.000 kroner blev Kenneth Jørgensen mandag nummer to i årets Robinson-finale og fik ikke andet ud af to måneders dyst end et stort rødt ar mellem skuldrene.

Alligevel er han fuld af smil, når han fortæller om deltagelsen i det store reality show:

- Jeg har prøvet grænser af og fået nye venner. Jeg er blevet klogere på mig selv. Og så har jeg fundet ud af hvad jeg har herhjemme, og er blevet endnu mere tilpas med det, siger han med henvisning til sin kone og deres etårige søn.

- Da jeg ringede hjem fra øen lige efter konkurrencen, var hun faktisk overbevist om, at jeg havde vundet. For jeg lød så glad. Hun har også sagt at jeg er blevet meget gladere end før jeg tog afsted, forklarer han.

En følge af oplevelsen er da også, at den eventyrlystne Kenneth Jørgensen har lovet sig selv, at de næste par år skal han have fuldt fokus på familielivet.

Trofæet vigtigst

Den 29-årige bager er længst kommet tilbage fra den øde ø i Phillipinerne og er tilbage bag røremaskinerne i Groes Café og Bageri i Løgstør. Han skal videre i sit liv og kommer ikke til at savne det meste af opmærksomheden. Heller ikke de mange kroner han kun var lidt uheld fra at vinde.

Kenneth Jørgensen har selv kreeret Robinson-kager med browniebund og mangofyld. Når de sidste snart er spist, bliver der ikke bagt flere. Han skal videre i sit liv.

- Jeg tænkte faktisk ikke meget over det med pengene undervejs. Sådan nogen forsvinder alligevel i et lån eller sådan noget. Men trofæet - det ville jeg rigtigt gerne have haft med hjem, fortæller han ovenpå den fest i København, der rundede det intense forløb af for alle deltagerne.

For nordjysk

Her glædede sig han ikke ligefrem til at genopleve finalen på skærmen. Blandt andet fordi han oplever at udsendelserne er klippet, så han fremstår værre end han er.

- Jeg synes bare at jeg har sagt tingene, som jeg synes de var. Sådan på nordjysk. Men det er heller ikke alt, jeg er stolt over at havde sagt. Jeg har også lært, at nogen gange skal jeg nok tænke mig om, inden jeg taler, forklarer han.

Som souvenir fra konkurrencen har han fået sig en ny normalvægt. Undervejs tabte han sig nemlig 16,5 kilo, og kun de ni er kommet tilbage på kroppen igen. Nu siger vægten 90 kilo.

Fik sort sår

En anden souvenir skinner dybrødt over skuldrene: Et nyt ar.

- Jeg fik det, da jeg skulle bære 135 kilo på en pind i en konkurrence. Jeg bevægede mig lidt, og pinden gravede sig ned i kødet. Det blev helt sort bagefter, og en læge skar de næste dag stykker af det sorte. Da jeg kom hjem måtte jeg gå til læge og få det behandlet hver dag i en måned, fortæller han.

Selv om Kenneth Jørgensen er rigtig glad for, at Robinson-hurlumhejet er ovre, tøver han ikke med at anbefale alle at prøve sig af i en Robinson-dyst:

- Man lærer meget om sig selv. Og der er også masser af tid til fordybelse undervejs på øen. Det er en oplevelse jeg er meget glad for, gør han op.