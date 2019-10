Røvede en knallert: Blev taget i at skille den ad

AARS:Lørdag klokken 16.55 føjede to unge mænd det, oplyser Nordjyllands Politi, første punkt til deres respektive straffeattester. Det skete efter en episode på Støberivej i Aars, hvor en 17-årig dreng blev offer for deres ønske om udvidelse af knallertparken.

For den 17-årige kom kørende på knallert med en kammerat, som var på cykel.

- To personer var fulgt efter og havde holdt øje med dem, og da de holdt stille, kom de over og sagde, at de ville have knallerten - ellers ville den 17-årige få tæsk, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Truslen om tæsk fik den 17-årige til at udlevere knallerten til de to, en 19-årig mand fra Nørager og en 19-årig mand fra Svenstrup, som kørte fra stedet.

Den 17-årige vidste, hvem den ene af de to var, og han anmeldte røveriet af knallerten til politiet, som tog til adressen i Nørager.

- Vi tog ud og fandt dem. De var i gang med at skille knallerten ad, oplyser vagtchefen.

De to blev anholdt og sigtet for røveri.

- De er ukendte i vores system, og da de ikke har truet med genstande samt deres alder og historie taget i betragtning, bliver de ikke fremstillet i grundlovsforhør, siger Jess Falberg og tilføjer, at de er sigtet for røveri.