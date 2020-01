Røveri mod Fakta i Aars: 16-årig ekspedient truet med kniv

Omkring 20.40 i går aftes var butikschef Gabrielle Dolstrup færdig med dagens arbejde i Fakta i Aars og kørte hjemad til Viborg, hvor hun bor. Da hun gik ud ad døren, lagde hun mærke til to fyre, som stod og kiggede ind ad vinduerne på siden af butikken.

- Den måde de stod og kiggede virkede mærkeligt, så jeg tænkte, der var noget lusket over dem. De kunne godt ligne nogle, som ville ind og stjæle et par Redbulls eller sådan noget.

- Jeg begyndte at køre, men ringede så til butikken for at advare om de to fyre - bare for at sige, at de skulle holde øje med dem, hvis de kom ind i butikken, fortæller Gabrielle Dolstrup.

Men det var ikke Redbulls, fyrene var ude efter. Knap tyve minutter senere får Gabrielle Dolstrup et opkald fra sin medarbejder.

- Hun fortæller mig, at der har været et røveri. Jeg når lige at tænke, om det er en joke, men jeg kan høre, at hun er meget rystet og ked af det, fortæller Gabrielle Dolstrup.

Straks vendte hun bilen med kurs mod Aars igen. Politiet var allerede på stedet, da hun ankom.

Det er første gang Gabrielle Dolstrup har oplevet et røveri i Fakta i Aars, mens hun har været butikschef. Hun blev ansat i januar 2019. Foto: Bo Lehm

Truet med foldekniv

Det viser sig, at de to mistænkelige fyre var blevet ved Fakta, til butikken var tom for kunder. Og ikke nok med det, var den ene lukkeansvarlige lige gået ud for at tælle sin kasse op, så ekspedienten var alene i butikken. På det tidspunkt slog den ene fyr til. Med en hætte trukket op om hovedet og handsker på gik han ind og truede den 16-årige mandlige ekspedient med en foldekniv.

Med sig får røveren 3000 kroner og 20-30 pakker cigaretter, hvorefter han og den anden flygter på deres scootere.

Det er ikke så meget beløbet, der betyder noget, men nærmere selve røveriet der har rystet medarbejderne i Fakta i Aars. Den 28-årige butikschef har selv været udsat for en lignende hændelse som ungarbejder og ved derfor, hvor skræmmende det kan være.

I dag har hun brugt det meste af tiden på kontoret for at få styr på psykolog til de to medarbejdere, arbejdsskade og forsikring. Hun ærgrer sig meget over, at hendes medarbejdere skulle udsættes for det.

- Jeg har dårlig samvittighed over, at jeg ikke blev, da jeg så fyrene. Det er jo ens medarbejdere, og jeg vil bare gerne have, de har det godt. Men det havde nok alligevel ikke gjort nogen forskel, siger hun.

Her dagen efter kan man ikke se, at Fakta i går aftes var udsat for et røveri. Butikken har åbent som normalt, og de resterende medarbejder er ved fint mod efter at have snakket hændelsen godt igennem.

Manden med kniven vurderes til at være mellem 18-25 år. Han beskrives som dansktalende, med lidt skægvækst, iført sort dunjakke og sorte Adidas bukser med hvide striber.

Politiet har sikret overvågningsbilleder og var massivt til stede kort efter røveriet. De er i gang med at efterforske sagen, men hører gerne fra vidner på 114.