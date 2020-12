Røveri mod Netto: - Jeg har en pistol og jeg skyder

LØGSTØR:Netto-forretningen på Limfjordsvej i Løgstør blev tæt på lukketid mandag aften udsat for et røveri.

En mand gik hen til kassen med den ene hånd inde under sin jakke.

- Jeg har en pistol, og jeg skyder, sagde røveren.

Det lykkedes tilsyneladende kun gerningsmanden at true sig til en pakke cigarretter. Det oplyser politikommissær Preben Møller fra Nordjyllands Politi i Hobro, som indtil videre kun har sparsomme oplysninger om udbyttets omfang.

På vej ud af butikken greb røveren også to dåser Red Bull energidrik.

Røveriet blev optaget på video, og sammenholdt med vidners signalement af gerningsmanden blev politiets mistanke rettet mod en 41-årig mand med bopæl på Sverigesvej i Løgstør. Denne person er nemlig sigtet for et lignende røveri mod Netto i Fjerritslev 26. april i år.

Den 41-årige mand blev anholdt og sigtet for både røveri og for at stikke af fra fængslet. Genrefoto: Henrik Bo

Politiet anholdt senere mandag aften den 41-årige. Foruden en sigtelse for røveriet mod Netto i Løgstør blev han også sigtet for at være stukket af fra afsoning i Statsfængslet Kragskovhede ved Frederikshavn.

Her er han i gang med at afsone en dom for grov vold.

Sagen om røveriet mod Netto i Fjerritslev er endnu ikke behandlet ved domstolene.