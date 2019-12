Så er der tændt julelys for 360.000 kroner i Løgstør: - Vi skal følge med tiden

Ud over at købe julegaver til en billig pris, kunne de tilbudsjægere, der fredag aften bevægede sig ud på hovedgaden i Løgstør også nyde synet af byens helt nye julebelysning. En julebelysning til omkring 360.000 kroner, der har været på tegnebrættet de sidste par år.

- Vi trængte til en mere energivenlig og i det hele taget en opdatering af julebelysningen, siger Bettina Højslet, formand for Løgstør Handelsstandsforening.

- Vi vil gerne holde vores by opdateret som en god og lokal handelsby, så vi synes også, det er vigtigt at skabe hygge og en god julestemning. Og som vi ser lige nu, er der i andre byer også meget fokus på julebelysningen, det er tidens trend.

Julebelysningen kommer til at bestå af to dele. Den ene del består af wire, der går tværs over gaden med lysende grandguirlander. Den anden del kommer til at bestå af en stor musling af lys, der også fungerer som en bænk. Muslingen er dog endnu ikke kommet til byen endnu, men forventes at stå klar den 13. december, hvor handelsstandsforeningen vil holde et lysevent for at indvie den.

Hvor kommer pengene fra? 360.000 kroner er den samlede pris for den nye julebelysning i Løgstør. 96.000 kroner er doneret fra Jutlander Bank og Jutlander Fonden Himmerland, 50.000 kroner fra Gravers Graversen og 25.000 fra Erhvervsrådet. Løgstør Handelsstandsforening mangler stadig svar fra enkelte fonde, de har søgt, og ellers er de sidste 189.000 kroner egenbetaling fra handelsstandsforeningen selv. VIS MERE

Win win situation

Godt nok har den nye julebelysning kostet nogle gysser, men ifølge formanden fra Løgstør Handelsstandsforening er der flere fordele ved at skifte ud.

- Førhen var det en meget tidskrævende opgave. Det var et stort arbejde at få sat op og pillet ned hvert år. Med wirerne er det meget nemmere at håndtere, siger Bettina Højslet.

Men det er ikke kun tid, man kan spare ved den nye julebelysningen - også energi er der at spare.

- Det handler meget om at følge med tiden og den bølge af bæredygtighed, der er. Alle nye lys er af energivenlige LED-lys. Derudover skal muslingen erstatte det store juletræ, som vi plejede at fælde og så bare smide ud efterfølgende. Det er jo ikke lige den tankegang, som er mest moderne her i 2019, siger Louise Thisgaard Sieker, kommunikation og -koordineringsmedarbejder i Løgstør.

- Det nye lys får altså en længere levetid. Før skulle vi skifte pærer hvert år, men nu burde lysene kunne holde mindst fem år, før vi skal skifte en pære igen.

Ideen med den nye belysning er også, at det kan bruges andre tider på året.

- Muslingen kan skifte farve og vil derfor også kunne bruges til andre arrangementer i byen. For eksempel ved vores årlige Muslingefestival, hvor den kan være blå, eller til påske hvor den kan være gul, siger Louise Thisgaard Sieker.

Derudover kan wirerne også bruges til at hænge bannere op i, når der er store events i byen.