Så hårdt er messecenter ramt af corona-krisen

AARS:75 procent. Så meget af indtægterne har Messecenter Vesthimmerland mistet siden Danmark blev corona-lukket den 12. marts.

Først måtte man aflyse alt. Siden det meste. Og nu må messecenteret konstatere, at kunderne både er tilbageholdende med at booke nyt og møde op til de arrangementer, der faktisk har fået lov til at blive i kalenderen.

-Det er klart at vores branche er hårdt ramt. Heldigvis har vi en sund økonomi, så vi kan klare os igennem. Men selvfølgelig er der også en grænse for, hvor længe det kan gå på denne måde, fortæller messecenterets direktør, Brian Otte.

Indkalder færre

I sidste uge kom det frem at Messecenter Herning fyrede hver fjerde medarbejder, 66 i alt. Den situation er messecenteret i Aars dog slet ikke i. Dels er det meget mindre end storebror i Herning. Dels har man en anden struktur.

- Vi har en del, der er løst tilknyttet, og som ikke fast ansatte. Dem tilkalder vi ikke nu, hvor der ikke er så meget at lave. Vi har ikke afskediget blandt de seks fastansatte her, og det håber vi fortsat at vi undgår, siger direktøren.

Regeringens hjælpepakker har været en stor hjælp indtil nu. Og selv om nogle af dem er stoppet, har de på sin vis effekt endnu:

- Vi plejer at afspadsere meget i sommerferien efter de store arrangementer. Det har medarbejderne ikke kunnet gøre i år, hvor de har fået lønkompensation. Men det kan de nu. Samtidig laver vi aftaler om at gå ned i timetal. Så håber vi i sidste ende sat undgå afskedigelser.

Store aflysninger

Siden foråret har man måttet aflyse 12 af de helt store arrangementer, der normalt ville have flere tusinde besøgende hver. Og selvfølgelig også flere af de mindre og mellemstore. Det mønster gentager sig, selv om det ikke er helt så voldsomt som i coronavirussets første tid.

- I foråret skubbede vi flere arrangementer til efteråret. Nu er vi ved at skubbe dem videre til foråret. Det kan selvfølgelig ikke blive ved på den måde, og heldigvis har vi da også en del møder, der bliver afholdt, forklarer Brian Otte.

Lovligt, men aflyst

Selv om en booking opfylder alle lovmæssige og sundhedsmæssige krav, kan de godt ende med at blive aflyst. Det så man nyligt med forbrugermessen i Farsø.

Alt var sådan set i orden. Men firmaerne var nervøse for de deltagende medarbejdere, samtidig med at der var stor tvivl om, hvor mange besøgende der faktisk turde komme af frygt for at blive smittet. Er det ikke sikkert at man kan give en god oplevelse for alle, gemmer man hellere kræfterne til en anden gang.

- Her i september har vi lige måttet aflyse en konference for 100 deltagere ved en stor virksomhed. Store virksomheder synes ikke det tiden for den slags. Det håber vi selvfølgelig at det bliver igen. Det tror vi også, for vi kan mærke, at interessen for at mødes stadig er der, oplever direktøren.

- Det gode er, at vi nu hurtigt kan arrangere noget nyt, fordi vi har mere luft i kalenderen. Vi er ret fleksible. Så håber vi bare, at alt det her snart er overstået.

Mange er ikke nok

Når alle restriktioner skal overholdes, så må der være lige under 1500 mennesker samlet under centerets tage på Messevej. Og 1080 hvis man "kun" tager to haller i brug. Det lyder af meget, men taler man de største begivenheder, plejer det ofte at trække 3-5000 besøg. Og så er økonomien en anden.

Der er blevet længere mellem gæsterne til Messecenter Vesthimmerlands arrangementer. Frygten for covid 19 har ført til mange aflysninger. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Også den populære restaurant Messen er hårdt ramt. Her leverer man dog stadig megen mad ind og ud af huset. Brian Otte vurderer at man her er på godt 50 procent af den normale omsætning. Arkivfoto: Laura Guldhammer