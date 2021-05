Så kan der bades - Længe ventet anlæg står endelig klar

HVALPSUND:Man kan godt blive våd, selvom man ikke skal i vandet. Fredag valgte vejrguderne nemlig at bidrage til indvielsen af Hvalpsund Badeanlæg med et par ordentlige skyller.

Det fik dog ikke humøret til at dale. Mange lokale borgere havde trodset vejret og begivet sig ud til Hvalpsund Strand. Et lille træskur med blåt plastiktag gav ly til det lokale orkester Jættebanden, der i løbet af arrangementet bidrog med danske sange.

Hvalpsund Badeanlæg skal indvies. Der er tale om en hesteskoformet badebro samt en flydebro imellem. Foto: Bo Lehm

Den første halve time gik med snak og besigtelse af den nye hesteskoformede badebro. Det foregik til blandt andet "Blæsten gik frisk over Limfjordens vande" og Benny Andersens "Barndommens Land".

Flydebro

Det nye anlæg er ikke en hvilken som helst konstruktion. Den består af to badebroer, der går parallelt ud fra stranden. Fra starten var der et lokalt ønske om en hesteskoformet bro, så børn trygt kunne bade i aflukket. I kommunen var man oprindeligt imod forslaget, da en bro af den udformning hurtigt bliver slidt ned ad vandet. Man ønskede noget mere holdbart.

Løsningen blev, at der for enden af de to træbroer ligger en flydebro af beton, der kan løsnes fra træbroerne. På den måde slår man to fluer med ét smæk, fortæller Carsten Agesen, teamleader i Havn, Natur og Byrum i Vesthimmerlands Kommune.

Mange lokale borgere var mødt op for at indvie byens nye badeanlæg. Foto: Bo Lehm.

- Flydebroen kan spændes fra anlægget om vinteren og placeres i lystbådehavnen. Så kan vinterbaderne bruge den som badebro der, samtidigt med at selve broen kommer til at ligge beskyttet fra bølgerne, siger han.

Broen har samtidig andre kvaliteter, der gør den brugbar for flere forskellige målgrupper.

- Den er handicapvenlig med en rampe ned i vandet. Der er præcist 25 meter fra den ene bro til den anden. Vi har en del triatleter herude, der kan bruge det til at svømme baner. Gelænderne gør den venlig for folk, der er usikre derude, og vi har to skærme til omklædning på selve broen, siger Carsten Agesen.

Første spadestik

Efter musik og besigtelse er det taletid. Det er borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, der lægger ud.

- Har det taget lang tid? Ja, men det kunne nu være meget værre, siger borgmesteren til stor morskab hos tilhørerne.

Den yderste del af broen er en flydebro, der skal afkobles og flyttes til lystbådehavnen om vinteren. Foto: Bo Lehm.

Borgmesteren retter en tak til flere af de involverede i projektet, herunder formanden for Hvalpsund Borgerforening samt nogle af de lokale håndværkere, der har bygget dele af broen. Broen er det første af flere projekter, der skal igangsættes i og omkring Hvalpsund, fortæller borgmesteren.

Næste taler er Per Sørensen fra Hvalpsund Borgerforening.

- Det er godt for handicappede, for børnene og for området, at vi har fået den her bro, siger han.

Han fortæller også om en længere proces, der har været præget af forhandlinger, men dog også gensidigt samarbejde. Han roser samtidig flere af samarbejdsparterne i kommunen.

Første tur i vandet

Efter talerne følger et kvarters musik, hvorefter snoren skal klippes. Det er borgmester Per Bach Laursen, der har æren.

Både borgmesteren, repræsentanter fra kommunen og borgerforeningen var mødt frem. Foto: Bo Lehm.

Det foregår på den ene af de to træbroer, hvor borgmesteren flankeres af flere af de involverede.

- Der er da god rygdækning her, griner borgmesteren.

Snoren klippes, hvorefter modige badegæster får mulighed for at tage jomfruturen i vandet. Der er dog adskillige, der gerne tager en tur i det kølige vand.

Et par af baderne fortæller, at en gruppe lokale tager en dukkert hver morgen klokken otte. De er glade for det nye anlæg. Nu håber de dog, at det kan følges op med flere parkeringspladser til strandens mange besøgende.