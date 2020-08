Så skal der smedes, saves og mures

VESTHIMMERLAND:Flere unge skal have en uddannelse i et erhverv. Det håber kommunen at en ny aftale med Dansk Byggeri kan hjælpe til med.

Faktisk bliver aftalen bare forlænget, og håbet er at knap hver tredje elev vil vælge en erhvervsuddannelse, når de går ud af folkeskolen. I øjeblikket er det knap 29 procent.

- Vi kan få mange flere tiltag gennemført, når vi laver dem i fællesskab, og jeg glæder mig til de mange aktiviteter, som vi sammen har planlagt for næste skoleår, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen.

Særlige klasser

Formålet med aftalen er især at sikre, at de unge, der starter på en uddannelse inden for bygge og anlæg, også kan få en læreplads indenfor kommunegrænsen.

- Jo mere vi samler kræfterne, jo bedre når vi de unge. Vi skal have endnu flere unge ud i virkeligheden og opleve de fremtidsmuligheder, en erhvervsuddannelse giver, siger formand for Dansk Byggeri, Henrik Holm.

Efter sommerferien startes særlige 8. og 9. klasser på Hornum Skole, hvor eleverne to dage om ugen skal have valgfag på erhvervsskolerne i Aars. Fra næste skoleår vil der også være særlige håndværksmæssige valgfag for elever i folkeskolens ældste klasse.

Ud over at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så samarbejder parterne også om at opkvalificere ledige unge til at arbejde i bygge- og anlægsbranchen.

- Vi ved, at der i fremtiden bliver brug for endnu flere med en erhvervsuddannelse – det gælder både inden for byggeri, men også andre fag. Her i kommunen vil vi gerne gøre vores til, at de lokale virksomheder også i fremtiden kan finde den arbejdskraft, som de har brug for, i nærområdet.