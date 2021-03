Sådan bliver gammel remoulade til varme i stuen

FARSØ:Hvis kommunen siger god for planen, kan kasserede madprodukter ende i Vesthimmerland Biogas’ store tanke og bidrage med energi til tusindvis af husstande. Oven i skabes mindst 10 nye arbejdspladser ved Farsø.

Det er det fynske selskab Ørbæk Biomasse, som gerne vil bygge et helt nyt anlæg på marken ved siden af Vesthimmerland Biogas på Holmevej 100 ved Farsø.

Det store biogasanlæg åbnede i august 2020 og har kapacitet til at producere varme svarende til 27.000 husstandes årlige forbrug.

Anlægget fodres med gylle og afgrøder fra lokale landmænd. Men biogas kan også laves af madrester, og derfor betragter Vesthimmerland Biogas og Ørbæk Biomasse sig som de perfekte naboer.

Kasserede madvarer

Sidstnævnte er specialiseret i at aftage store partier kasserede madvarer, som allerede er i emballage.

Der er tale om produkter, som måske er blevet for gamle eller på anden vis er blevet kasseret hos producenten eller i detailkæderne.

- Populært sagt kan Ørbæk Biomasse modtage en stor palle med remoulade i tuber og så adskille remoulade fra emballage. Remouladen kan bruges i vores biogasanlæg, mens emballagen i videst muligt omfang kan genbruges. Det er meget mere bæredygtigt end at sende hele pallen med remoulade til forbrænding, siger Lasse Buhl Jørgensen, direktør for Vesthimmerland Biogas A/S.

Det er bæredygtigt, når madrester benyttes til biogasproduktion fremfor at blive sendt til forbrænding, siger Lasse Buhl Jørgensen, direktør for Vesthimmerland Biogas A/S. Arkivfoto: Martin Damgård

- Placeringen lige op af vores anlæg gør, at biomasserne kan pumpes direkte over til os. En stor mængde tung vejtransport af biomasse både fra Ørbæk Biomasse og til os vil blive elimineret med en betragtelig CO2-besparelse til følge, fremhæver Lasse Buhl Jørgensen.

Ørbæk Biomasse aftager en del kasserede fødevarer fra fabrikker i Nord- og Midtjylland.

- Ved at etablere os på Holmevej vil vi komme tættere på vores nuværende leverandører. Det betyder langt færre kørte kilometer med varer til og fra anlægget, siger Peter Bjørn, direktør for forretningsudvikling ved Ørbæk Biomasse.

25 procent mere biogas

Mens Ørbæk Biomasse planlægger at slå sig ned på Holmevej ved Farsø, ansøger Vesthimmerland Biogas A/S kommunen om tilladelse til at øge produktionen af biogas.

- Vi har kapacitet til at producere 20-25 procent mere, og vi er nu klar til at skrue op. På den måde kan vi bakke endnu flere lokale landmænd op, så de kan få afgasset deres gylle og dermed få en mere miljøvenlig produktion, siger Lasse Buhl Jørgensen.