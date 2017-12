Sådan er i hundredvis af poster fordelt i byrådet i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: På det konstituerende møde mandag i det nye byråd, der tiltræder 1. januar, blev der sat navne på langt de fleste poster i nævn og udvalg.

Valg af borgmester Per Bach Laursen (V), 1. viceborgmester Theresa Berg Andersen (SF), 2. viceborgmester Signe Nøhr (C)

Økonomiudvalget: Per Bach Laursen (V) (formand), Kurt Friis Jørgensen (V), Allan Ritter (C), Svend Jørgensen (C), Theresa Berg Andersen (F), Palle Jensen (A) Doris Lauritzen (A)

Sundhedsudvalget: Per Bisgaard (V), Morten Mejdahl (V), Knud Kristensen (C), Per Nyborg (C), Palle Jensen (A) (formand), Liselotte Lynge Jensen (O) og Kirsten Moesgaard (G)

Beskæftigelsesudvalget: Kurt Friis Jørgensen (V), Peter Harbo (V), Henrik Dalgaard (C), Rasmus Vetter (A), Per Jensen (A), Brian Christensen (O) (formand), Liselotte Lynge Jensen (O)

Børne- og Familieudvalget: Inger M. Nielsen (V) (formand), Lars Andresen (V), Signe Nøhr (C), Niels Krebs Hansen (C), Niels Heebøll (F), Rasmus Vetter (A), Doris Lauritzen (A)

Kultur- og Fritidsudvalget: Jens Lauritzen (V), Peter Harbo (V), Signe Nøhr (C), Per Nyborg (C), Niels Heebøll (F), Asger Andersen (A) (Formand) og Per Jensen (A)

Teknik- og Miljøudvalget: Jens Lauritzen (V), Lars Andresen (V), Henrik Dalgaard (C), Niels Krebs Hansen (C), Uffe Bro (A) (formand), Anders Kjær Kristensen (A) og Kirsten Moesgaard (G)

Medlemmer til Børne- og Ungeudvalget: Morten Mejdahl (V), og Per Jensen (A) (formand).

Medlemmer til Fritidsrådet: Jens Lauritzen (V) Asger Andersen (A), Allan Bach Sørensen, Thomas Jensen, Bo Hansen, Søren B. Sørensen, Kim Trier, Poul Erik Pedersen, Søren V. Sørensen, A. Aage Mortensen, Eva Harbo Andersen, Gitte Rieks Jakobsen, Inga Vad Nielsen.

Valg af stedfortræder til KL´s repræsentantskab: Per Bach Laursen (V) (født medlem) og stedfortræder Theresa Berg Andersen (F)

Delegerede til KL´s kommunalpolitiske topmøde: Per Bach Laursen (V), Inger M. Nielsen (V), Svend Jørgensen (C), Theresa Berg Andersen (F), og Doris Lauritzen (A)

Medlemmer til Bevillingsnævnet: Per Bach Laursen (V), Jens Lauritzen (V), Allan Ritter (C), Doris Lauritzen (A) og Brian Christensen (O).

Medlemmer til Huslejenævnet: Nordjyske Lejere: Nicoline Brohus Sørensen. Vesthimmerlands Grundejerforening: Finn Krebs, Socialsagkyndigt medlem: Lilli Vestergaard.

Indstilling af formand for Huslejenævnet: Jurist Tina Kjær-Christensen.

Medlemmer til Beboerklagenævnet: Udsat.

Indstilling af formand for Beboerklagenævnet: Udsat.

Medlemmer til Grundlisteudvalget: Per Nørgaard, Ulla Skov, Søren Virenfeldt, Herdis Brix og Gerda V. Sørensen

Medlemmer til valgbestyrelsen ved kommunale valg: Per Bach Laursen (V), Svend Jørgensen (C), Niels Heebøll (F), Palle Jensen (A), Brian Christensen (O). Næstformand: Palle Jensen (A)

Medlemmer til valgbestyrelsen ved Folketingsvalg - Himmerlandskredsen og valgbestyrelsen ved valg til Europa-parlamentet: Per Bach Laursen (V), Svend Jørgensen (C), Niels Heebøll (F), Palle Jensen (A), Brian Christensen (O). Næstformand: Palle Jensen (A)

Udpegning af valgstyrere og -formænd mv. ved valg og afstemninger i perioden 2018-2021: Der træffes beslutning om fordeling af valgstyrere og formænd på de 14 afstemningssteder på et senere tidspunkt.

Indstilling af medlem til Skatteankenævn Aalborg: Gitte Straagaard Holm.

Vurderingsankenævn: Jens Erik Andersen.

Kredsråd vedrørende politiets virksomhed: Per Bach Laursen (V) (Født medlem)

Ekspropriationskommissionen: Jens Erik Laustsen

Taksationskommissionen, ekspropriationsloven: Søren Virenfeldt

Hegnssynet: Kurt Friis Jørgensen (V), John Vigsø, Hans-Jørgen Kastberg. Formand for Hegnssynet: Kurt Friis Jørgensen (V)

Vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred: Kurt Friis Jørgensen (V), Kurt Jensen og John Vigsø.

Formand for vurderingsmændene i henhold til lov om mark og vejfred: Kurt Friis Jørgensen (V)

Hjemmeværnets Distriktsudvalg Nordjylland Syd: Jens Lauritzen (V)

Messecenter Vesthimmerland: Brian Christensen (O).

Vesthimmerlands Gymnasium: Inger M. Nielsen (V)

Erhvervsskolerne i Aars: Inger M. Nielsen (V)

Den selvejende institution Aars Ungdomskollegium: Søren Virenfeldt og Per Lauge.

Erhvervskollegierne Aars: Jakob Gelardi Davidsen og Per Lauge

Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse: Per Bach Laursen (V).

Aars Boligselskab: Peter Harbo (V) og Karsten Kjærgaard.

"Den selvejende institution Ældreboligerne i Løgstør": Per Borregard, Else Marie Sønderstrup og A. Aage Mortensen.

Andrea Munksgaard-Nielsens legat: Mads Krarup, Karina Rye Pedersen og Allan Ritter (C).

Bestyrelsen for Snedkermester Jens Simonsen og Hustru Nicoline Simonsens konfirmations- og brudeudstyrslegat for Vilsted-Vindblæs kommune: Jens Lauritzen (V)

Handicaprådet: Morten Mejdahl (V), Doris Lauritzen (A). Fra Sundheds- og Kulturforvaltningen Britta Bruun-Schmidt. Fra Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: Birgit Graversgaard. Ella Holm Hansen, Lisbeth Nielsen, Karina Rye Pedersen og Leif Holm Nielsen.

Den selvejende institution "Boliger, Købmagergade", Løgstør: Karsten Kjærgaard.

Den selvejende institution Røde Kors Hjemmet, Løgstør: Morten Mejdahl (V) og Karina Rye Pedersen

Den selvejende institution Røde Kors Plejeboliger, Løgstør: Karin Simensen.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd: Per Bach Laursen (V), Borgmester, formand for Beskæftigelsesudvalget udpeges efterfølgende, næstformand for Beskæftigelsesudvalget udpeges efterfølgende, Morten Lund, Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Lone Lollesgaard, Jobcenterchef, Dan Skovgaard, Erhverv Væksthimmerland og Mogens Kristensen, Aars Handelsstandsforening

Medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution "Produktionsskolen Kongshøjgaard": Kurt Friis Jørgensen (V), Signe Nøhr (C), Annagrethe Sperling.

Den selvejende institution "Produktionsskolen Næsbyhus": Niels Heebøll (F) Valg af medlem til bestyrelsen for UNGVesthimmerland: Peter Harbo (V)

Center for Kompetenceudvikling: Kirsten Moesgaard (G)

Limfjordsskolen i Løgstør: Theresa Berg Andersen. Udpeget på vegne af KKR: Rasmus Vetter (A).

Den selvejende institution Aalestrup Realskole : Rasmus Vetter (A)

Landsbyudvalget: Niels Heebøll (F) og Asger Andersen (A)

Repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST: Per Bisgaard (V)

Limfjordsmuseet: Jens Lauritzen (V) og Per Jensen (A)

Vesthimmerlands Museum: Niels Heebøll (F) og Per Nørgaard

Himmerlands Kunstmuseum: Gitte Straagaard Holm

Danmarks Cykelmuseum: Lene Mikkelsen

Den selvejende institution Johs. V. Jensen Museet: Niels Heebøll (F), Per Nørgaard, Bente Høj Jensen, Else Marie Spanggaard Drost, Ole Wøide og Hans Støttrup Jensen

Den selvejende institution Herregården Hessel: Holger Jessen, Broder Berg, Kurt Friis Jørgensen (V) og Lars Andresen (V)

Rosenparken i Aalestrup: Per Bisgaard (V)

Natur- og friluftsprojekt i Uhrehøj Plantage : Karen Clausager

Den Nordjyske Kulturaftale: Asger Andersen (A).

VDen selvejende institution Institution Vesthimmerlands Musikhus: Asger Andersen (A)

Fredningsnævnet: Jens Lauritzen (V) .

Taksationskommissionen, Lov om offentlige veje: Kurt Friis Jørgensen (V) og Mikael Toft

Overtaksationskommissionen, Lov om offentlige veje: Niels Jørgen Kristensen

Naturstyrelsen Himmerland: Karen Clausager

Nordjyllands Trafikselskab: Niels Krebs Hansen (C).

Aalborg Lufthavn a.m.b.a.: Per Bach Laursen (V) og Brian Christensen (O)

Færgebestyrelsen for Hvalpsund - Sundsøreoverfarten: Morten Mejdahl (V), Niels Krebs Hansen (C) og Uffe Bro (A)

Repræsentantskabet for HMN Naturgas: Jens Lauritzen (V).

Løgstør Fjernvarme a.m.b.a.: Jens Lauritzen (V)

Energi Vegger: Asger Andersen (A)

Limfjordsrådet: Jens Lauritzen (V) og Niels Krebs (C)

Aktionsgruppen LAG Jammerbugt-Vesthimmerland: Rasmus Vetter (A).

Erhverv Væksthimmerland: Per Bach Laursen (V) og Palle Jensen (A)

VisitVesthimmerland: Theresa Berg Andersen (F), Lars Falck, Claus Birk Larsen, Kent Lodberg, Pia Munch Riisgaard

Business Region North Denmark: Per Bach Laursen som medlem af Direktionen og Henrik Kruuse som medlem af bestyrelsen

Erhvervsforum: Kim Berg, Probeco, Leif Christensen, Spar Nord, Claus Birk Larsen, Himmerlands Golf & Spa Resort

Kommunekontaktrådet: Per Bach Laursen (V) (født medlem) og Rasmus Vetter (A)

Bemyndigelse til underskrift af køb og salg af fast ejendom: Kommunaldirektør Henrik Kruuse, direktør for teknik- og økonomiforvaltningen Ole Helk og direktør for børne-og arbejdsmarkedsforvaltningen Morten Lund gives en tegningsret for byrådets funktionsperiode, begyndende den 1. januar 2018.

Bestyrelsen for Vesthimmerlands Forsyning A/S m.m.: Jens Lauritzen (V), Anders Kjær Kristensen (V), Rasmus Vetter (A), Brian Christensen (O), Per Nyborg (C) og Niels Krebs Hansen (C).

Valg af formand og næstformand for bestyrelsen for Vesthimmerlands Forsyning A/S m.fl.: Formand: Jens Lauritzen (V) og næstformand: Rasmus Vetter (A)

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Oudrup deponi I/S: Uffe Bro (A) og Jens Lauritzen (V)

Valg af formand til Oudrup deponi I/S: Uffe Bro (A).