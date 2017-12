Elitehold på pointjagt i Farsø

FARSØ: Der var både penge og point på spil, da herre-elitehold fra hele Jylland søndag dystede i indefodbold i Farsø til årets FUIK Cup. For ottende år i træk lagde Dronning Ingrid Hallerne sal til turneringen, hvor holdene dystede om i alt 18.000 kroner, hvoraf 1. pladsen kunne snuppe de 10.000 kroner. Dog lykkedes det ingen lokale hold at hive sejren hjem i hverken A- eller B-rækken. Tættest på var Hobro Apotek/Grønlundgruppen, der endte på en fjerdeplads i A-rækken. Førstepladsen i samme række gik til Babbas Pizza fra Horsens, der dermed løb med de 10.000 kroner.

Hvert år trækker turneringen flere af landets topspillere til Farsø.

- Holdene kommer fra hele landet. Nogle år har der været spillere hele vejen fra Sjælland. De er ikke med i år, men vi har hold hele vejen fra Thisted, Aalborg og Aarhus, og mange af spillerne spiller i 1. eller 2. division, fortæller Søren Christensen, næstformand i Farsø/Ullits IK’s venner, der står bag weekendens cup. Dagen forinden afviklede foreningen Himmerlandsturneringen, ligesom også elitedamehold fra hele landet spillede lørdag. Vinder af Himmerlandsturneringen blev holdet Jysk fra Thy, mens Vildbjerg løb med sejren hos damerne.

Et af de hold, der har været fast inventar til turneringen blandt herrernes elitehold er Hobro Apotek/Grønlundgruppen, der efter et grandprix-stævne i Grenå lørdag nu ligger nummer 1 i Danmark.

- Vi er til en hulens masse grandprix-stævner hen over vintermånederne - omkring 16 - for at tjene point op til at blive udtaget til DM i indefodbold, der bliver spillet i Grenå sidst i januar, fortæller Peter Thomsen, spillende træner for den seks mand store trup, der søndag er næsten på hjemmebane.

Stævnet i Farsø adskiller sig fra landets øvrige turneringer i indefodbold på en række punkter og regler. Blandt andet er målene større og omkranset af opstrammede net, der sørger for, at bolden er på banen i alle ni minutter.

Som noget nyt i år var alle hold sikret mindst otte kampe, idet der var arrangeret et B-slutspil.