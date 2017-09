Se billederne: Traktortræf trak folk til

VOGNSILD: I år er det 100 år siden, at Henry Ford satte den første traktor i masseproduktion. Det blev markeret på Granhøjgaard i Vognsild, hvor landmand og Ford-entusiast Jens Ole Kuk Christensen lagde jord til et stort jubilæumstræf.

Foto: Torben Hansen

Det betød, at godt 100 Ford-traktorer havde fundet vej til Vognsild, og det trak en masse gæster til, der kunne beundre traktorerne på nærmeste hold.

Foto: Torben Hansen

Der var også mulighed for at se de gamle og nye maskiner i aktion side om side, da der dagen igennem blev pløjet på markerne omkring gården.

Jens Ole Kuk Christensen ejer selv 10 Ford traktorer.

- Jeg inviterer gerne til et par pløjedage for veterantraktorer i løbet af året, så det var meget naturligt, at jeg også var med til at arrangere jubilæet, siger Jens Ole Kuk Christensen.

Han havde fået assistance af Dansk veterantraktor klub og Motor og traktorklubben Jylland til at afholde det store træf, der løb af stablen både lørdag og søndag.

Foto: Torben Hansen