Se billederne fra truckshowet: Gejl og lir for millioner

LØGSTØR:Et par hundrede tonstunge maskiner gør sig til i denne weekend på dyrskuepladsen i Løgstør. Fede lakeringer, flotte lygter og blærede detaljer tiltrækker beundrende blikke. Samtidig hygger mennesker, for hvem lastbiler er langt mere end blot et transportsredskab.

Truckshow Himmerland samler lastbiler, chauffører og vognmænd fra hele landet til samvær med levende musik, øl og et overlæs af lastbilsnak.

Showet begyndte fredag og fortsætter i dag til klokken 15.

32





























































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Langt de fleste udstillede maskiner er af den slags, som på mandag er tilbage på landevejen for at transportere gods. Men trækkerne er lidt mere end det ordinære.

Det er lastbiler, hvor ejeren har ”pyntet” med masser af ekstraudstyr både ude og inde, og hvor lakeringer og farver spejler sensommersolen i alsken kulører.

Og det er ikke småpenge, som truckerne ofrer på deres rullende paladser.

Gejl og lir

En af dem er Henrik Rasmussen fra Aalborg, der er selvstændig vognmand. Han udstiller sin skinnende røde Scania S 6,5 med 650 hestekræfter.

- Jeg havde lidt børnepenge tilbage. Så tænkte jeg, at dem vil jeg bruge på noget gejl og lir, griner 53-årige Henrik Rasmussen

Far og søn, Henrikog Frederik Rasmussen, udstiller med hver deres lastbil ved truckshowet i Løgstør. Foto:Henrik Louis

Lige præcis hvor meget liren har kostet, vil han ikke sige. Selve maskinen står ham i over 1,5 millioner kroner.

Henrik Rasmussen erkender, at han sagtens kan drive sit firma og køre lastbilen uden ekstra pynt.

- Men jeg synes, at når man kører mange kilometer og er meget hjemmefra, må lastbilen godt være komfortabel og se godt ud. Så er det sjovere at køre, og jeg er da stolt over min lastbil.

Henrik Rasmussen har kørt lastbil i over 30 år og har været selvstændig vognmand i 25. Hans lastbiler har altid fået et løft af ”gejl og lir”.

Den et år gamle Scania er indvendigt betrukket med læder og plys, og alle knapper i instrumentpanelet er specielt malet, så det hele skinner og funkler.

Instrumentpanelet i Henrik Rasmussens Scania S 6,5. Foto: Henrik Louis

Mest iøjnefaldende ved Henrik Rasmussens Scania er det store portræt af skuespilleren Kris Kristoffersen, som er malet i lakken på førerhusets bagside. Referencen er den ikoniske truckerfilm ”Convoy” fra 1978.

- Mine to drenge har nok set den film 1000 gange. Så jeg synes, det var sjovt at få et Convoy-motiv på lastbilen, siger Henrik Rasmussen.

På fronten af Scania’en i hver sit hjørne er malet ”Frederik” og ”Nicolai” - navnene på de to sønner. De er i dag 21 og 23 år og er som det mest uomgængelige i verden kørt i farmands hjulspor.

- Jeg fik mit lastbilkørekort, da jeg fyldte 18, og så begyndte jeg som chauffør. Det har altid været meningen, at jeg også skulle køre lastbil, fortæller 21-årige Frederik Rasmussen.

50.000 af egen lomme

Han er ansat som chauffør hos vognmandsfirmaet Erik Duus i St. Restrup. Han ejer således ikke sin lastbil, en Volvo FH500 med 500 hestekræfter, men har alligevel af egen lomme investeret omkring 50.000 kroner i et ekstra lækkert interiør.

Løgstør 21 august 2021200 skinende, store lastbiler udstilles på Dyrskuepladsen i Løgstør fredag, lørdag og søndag. Jeg snakker med Frederik Rasmussen og hans far, henrik Rasmussen. De udstiller begge lastbiler, og Frederik har selv betalt for alt det vilde udstyr, selv og han ikke jer lastbilen .Foto: Henrik louis

Her er plysbetræk i blå nuancer på sider, paneler og loft. Gardiner øverst i frontruden skaber hjemlig atmosfære, og røde hyggelamper giver et intimt præg i sovekabinen. Overalt lyser små røde diodepærer, og stereoanlægget er erstattet af et større og bedre med lækre kvalitetshøjttalere.

I forruden proklameres: ”My life my style”

- Jeg har en god arbejdsgiver, han har betalt for de udvendige forbedringer, understreger Frederik Rasmussen.

Foto: Henrik Louis

Det gælder blandt andet en smartere front, solskærm og ekstra fjernlygter.

Han elsker jobbet som chauffør, der primært sender ham rundt på det nordjyske vejnet med grus, sand, asfalt og andet gods.

Hele weekenden i Løgstør er han blandt ligemænd. Udstillerne betaler 300 kroner for at være med, og så serverer arrangørerne måltider, ligesom truckerfolket var med til fest med levende musik lørdag aften.

Kasper og Louise Christensen driver vognmandsfirmaet Toftegaard i Hjørring. De udstiller tre køretøjer ved truckshowet. ”Vi bruger ikke mange penge på reklamer. I stedet er flotte lastbiler vores måde at reklamerer for firmaet”, siger Louise Christensen. Foto:Henrik Louis

- Her er en særlig stemning og kammeratskab. Det er ren hygge, bedyrer Frederik Rasmussen, der lige som de andre udstiller overnatter i sin lastbil.

Fællesskab for truckere

Mange mennesker kom i løbet af weekenden forbi for at beundre de store lastbiler, lytte til musikken og få en bid mad og en kold øl. Men Truckshow Himmerland handler først og fremmest om at give udstillerne en god weekend, siger Tobias Madsen.

Tobias Madsen stod for sjette gang i spidsen for Truckshow Himmerland. Foto: Henrik Louis

Han er for sjette gang i spidsen for omkring 15 frivillige, som står for showets praktiske afvikling.

- Truckshowet skal skabe et godt fællesskab og give vognmænd og chauffører en god weekend, siger 32-årige Tobias Madsen, som selv er chauffør og ud af en familie, hvor de fleste sidder bag rattet i store køretøjer.