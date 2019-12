Se billederne: Juleskibet kom til Løgstør i regn og slud

LØGSTØR:Traditionen tro startede det hele søndag formiddag, hvor nisserne spillede julemusik i Medborgerhuset i Aggersund, og der blev danset om juletræet.

Herefter sejlede julemanden og alle nisserne fra Aggersund til Løgstør med ankomst kl. 13.00.

Her blev de modtaget af viceborgmester Theresa Berg Andersen og Jens Lauritzen, som bød følget velkommen til muslingebyen. ”Den gyldne kringle” blev efterfølgende uddelt til tre personer, som i det forløbne år har gjort sig fortjent til den ved en særlig indsats.

I år gik kringlen til Ingrid Leere fra Kornum, der bl. a. er formand for Kornum Menighedsråd, Peer Greth Nielsen fra Vilsted, for sit store engagement i Stenhaven i Vilsted, og ildsjæl i Ældre Sagen i Løgstør og over alt, Aase Lund.

De tre fik hver overrakt en kringle fra bager Groes i Løgstør. Herefter blev nisserne kørt i Muslingetoget til hovedgaden med julemand og følge lige i hælene på to brandbiler.

Midt i byen blev der kastet en masse karameller ud til de mange børn, der trods regnen var mødt op. Flot arrangement, der på trods af regnen alligevel kunne trække folk ned på havnen og op i byen, hvor butikkerne i byen og på Skoleengen holdt åbent til kl. 14.00.