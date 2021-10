Niklas reddede en mand op fra en dyb brønd - i dag blev han hædret for indsatsen

LØGSTØR:Stolthed og ydmyghed. Stolthed over at en af stationens "sønner" var blevet tildelt et mindelegat, og ydmyghed overfor den opgave, folk i beredskabet har hver eneste dag med at gøre en forskel i de mange forskellige redningsaktioner, som beredskabets folk hver dag kommer ud for.

Jo, stemningen var god, da den 26-årige brandmand Nicklas Rothe fra Løgstør fredag eftermiddag modtog Sophus Falcks Mindelegat for heltemodig indsats under en aktion 4. maj.

Den dag var det ham, der blev sænket 25 meter ned i en godt en meter bred brønd for at redde 58-årige Frank Riisgaard, der var styrtet ned i brønden og stod i vand til op under armene med tre brud på rygsøjlen, flere brækkede ribben og en brækket skulder.

Og det skortede ikke på rosende ord til den unge brandmand:

- Ved ankomst til stedet bliver der lagt en plan, Nicklas hejses ned i brønden, får den tilskadekomne i en sele, Nicklas vælger, at den tilskadekomne hejses op, og Niklas bliver selv på bunden, da der ikke er plads nok til, at de kan hejses op sammen, efter den tilskadekomne er reddet op, sænkes wiren fra redningsvognen igen ned til Niklas, så han kan komme sikkert op igen, lød beskrivelsen af aktionen fra Bjarne Jørgensen, der er områdeleder for Falck Brand i Randers og dermed øverste chef for brandstationen i Løgstør.

Områdeleder Bjarne Jørgensen overrakte medalje og blomster til Nicklas Rothe. Foto: Bente Poder

- Nicklas, du gjorde denne majdag en meget stor forskel som brand- og redningsmand. I Falck forventes alle at udføre et ekstraordinært arbejde, uden at det som sådan omtales som heroisk, men i et tilfælde som dette, hvor Nicklas helt tydeligt overgår forventningerne og handler helt efter Falcks værdier, i en situation, hvor der er liv på spil, er vi glade for at kunne anerkende den flotte indsats med tildelingen af dette legat, sagde områdelederen i sin begrundelse for, at Nicklas Rothe skulle have mindelegatet.

På stationen i Løgstør deltog blandt andet Nicklas Rothes kolleger, områdeledere og stationschef i Løgstør Mogens Schultz samt øverste chef for Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen i hyldesten af den 26-årige modtager af Sophus Falcks Mindelegat

Pengene fra legatet kommer fra den dag i 1956, hvor Falck fyldte 50 år. Da blev der holdt en stor reception på Falck-stationen i Tietgensgade i København, hvor korpset modtog et væld af gaver. Det blev besluttet, at gavernes værdi skulle gå til et mindelegat for Falck-folk som påskønnelse af en heltemodig eller snarrådig indsats.

Legatet er herefter siden 1957 under navnet "Sophus Falcks Mindelegat" blevet uddelt hvert år på korpsets fødselsdag 3. oktober.

Efter hyldest og hygge blev der også råbt et ægte Falck-hurra.