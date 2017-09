Se de flotte træskibe

LØGSTØR: Det var et flot syn, da 63 gamle træskibe, der i med i træskibssejladsen Limfjorde Rundt, tirsdag morgen i bragende solskin sagde farvel til havnen i Løgstør for at begive sig ud på første etape af kapsejladsen mod Thisted.

Limfjorden Rundt er Nordens største træskibssejlads og som traditionen tilsiger, så samledes alle skibene i Løgstør i løbet af mandagen, hvor der blandt andet var indbudt til Maritim Festival, inden startskuddet til kapsejladsens første etape til Thisted går tirsdag morgen.

Onsdag sejles fra Thisted til Struer, torsdag fra Struer til Nykøbing Mors, fredag fra Nykøbing Mors til Fur og lørdag fra Fur til Skive, hvor der er præmieoverrækkelse.