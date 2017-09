Den nye omfartsvej blev indviet

AARS: Vesthimmerlands Kommune indbød til vejfest i den helt store skala, da borgmester Knud Kristensen (K) i forening med en lyshåret pige kunne klippe det røde bånd og indvie første etape af den nye omfartsvej syd om Aars.

De første til at tage vejen i brug var en karavane af veteranbiler og motorcykler, der blev sendt afsted til musik fra Kimbrergarden. Derefter var det motionisternes tur til at teste de nye asfalt under løbeskoene.

Dagen igennem blev der budt på øl og pølser, kaffe og kage. Mange var mødt frem for at tage del i åbningen, der med sine knap 90 mio. kr. er Vesthimmerlands Kommunes dyreste anlægsprojekt nogensinde.

Spørger man borgmesteren er de penge dog godt givet ud, fordi den sikrer gode forbindelsesmuligheder fra Vesthimmerland til resten af den nordjyske infrastruktur.

- Jeg er sikker på, at vejen vil komme til at betyde noget positivt for udviklingen i Vesthimmerlands Kommune, sagde han fra talerstolen, umiddelbart inden snoren blev klippet.

Anden etape af omfartsvejen arbejdes der fortsat på, og den forventes at åbne til maj eller juni næste år.