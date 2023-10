Lars Larsens søn om ny investering i nordjysk resort: - Min families drøm er nu blevet til virkelighed

Udvidelser for over en halv milliard kroner. Og så lige en skulptur fra en international kunstner til at sætte prikken over i´et...

Bestyrelsesformanden i Lars Larsen Group, Jacob Brunsborg, har afsløret en helt ny udsmykning, som skal pryde HimmerLands nye ankomstområde i Gatten i Vesthimmerland.

Det er den franske konceptkunstner Bernar Venet, som står bag det over fire meter høje værk i stål, som markerer prikken over i’et for en lang række millioninvesteringen i resortet, der har udvidet igen og igen over de seneste år.

Skulpturen kom på plads. Privatfoto

Nye hotelværelser, padelbaner, privat luksusbolig, multihal med plads til store konferencer og koncerter og meget mere har været på udvidelsesprogrammet siden Lars Larsen Group, der ejer HimmerLand, tilbage i 2020 annoncerede en betydelig vækststrategi for resortet i Vesthimmerland.

Skulpturen ankom på blokvogn. Privatfoto

En strategi som nu markerer sin foreløbige afslutning med et internationalt præg i form af en skulptur af franske Bernar Venet, der har værker udstillet foran både Versailles i Frankrig, ved Guggenheim i New York - og altså nu til offentligt skue i HimmerLand.

Jacob Brunsborg er derfor glad for at kunne markere HimmerLands milepæl med en ny skulptur til rundkørslen ind til resortet.

BERNAR VENET Den franske konceptkunstner Bernar Venet er særligt kendt for sine metalskulpturer baseret på matematiske undersøgelser og videnskabelig præcision. Venet er den mest internationalt udstillede franske kunstner og har haft intet mindre end tredive offentlige skulpturudstillinger. I 2012 modtog Bernar Venet The International Sculpture Center i New Yorks livsvarige hædersydelse for sit bidrag til skulpturfeltet. HimmerLand VIS MERE

- Jeg er meget glad for at kunne afsløre prikken over i’et i HimmerLands store udvikling med den nye skulptur til rundkørslen.

Jacob Brunsborg. Privatfoto

- Min families drøm med HimmerLand er nu for alvor blevet til virkelighed, og vi er så glade for og stolte over, at de tanker vi begyndte med, nu er ved at være helt på plads.

- HimmerLand har en speciel plads i hjertet for mig og min familie, og derfor betyder det rigtig meget for os, at vi med den nye skulptur også markerer en stor milepæl for hele HimmerLand, siger han.

Gatten har fået et kunstværk. Privatfoto

CEO i HimmerLand, Mette Ravn, var også med til afsløringen af den nye skulptur.

- Det er dejligt, at vores ejerfamilie er villig til at tænke på alle detaljer ved vores resort. Det fungerer rigtig godt, at vores rundkørsel er blevet udsmykket med den flotte skulptur af Bernar Venet, som passer rigtig godt med resten af resortet, siger hun.

Selvom Bernar Venets skulptur er med til at markere prikken over i’et i HimmerLands ambitionsrejse, så er man faktisk ikke færdige med de store udvidelser i Gatten.

Her i efteråret påbegyndes således udvidelsen af værelseskapaciteten med 20 nye værelser, som bringer HimmerLand op på i alt 106 værelser med 322 sovepladser.