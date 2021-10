Sikkerhed på færge undersøges efter uheld: Det må ikke ske

HVALPSUND:Søfartsstyrelsen er nu ved at undersøge, hvad der præcist gik galt, da en lastbil med anhænger tirsdag morgen rullede ud fra en færge og røg i vandet lige inden ankomsten til færgelejet i Hvalpsund.

- Heldigvis kom ingen personer noget til, men det kunne være sket, og vi betrager sagen som alvorlig, siger synschef Martin John fra Søfartsstyrelsen.

Han understreger, at den slags uheld ikke må ske - og skal forhindres.

Tilsyneladende havde lastbilens chauffør ikke trukket håndbremsen under overfarten fra Sundsøre til Hvalpsund tidlig tirsdag morgen.

Da færgen tog farten af hen mod færgelejet, begyndte den førerløse lastbil at rulle frem - ud over frontklappen og ned i vandet.

På færgen skiltes med, at bilister skal trække håndbremsen.

- Men det er skibet - besætningen - der har ansvaret for, at transporten foregår forsvarligt, og at sikkerheden er i orden på færgen, siger Martin John.

Derfor er Søfartsstyrelsen nu ved at undersøge, om de nuværende regler for transport på skibe var overholdt, da uheldet skete, og om der er brug for at forbedre disse regler.

Det kan eventuelt føre til, at nogen fra skibet skal stå til ansvar for, hvad der skete, hvis reglerne ikke var overholdt.

Det kan også føre til straks-ændringer, hvor både Hvalpsund-færgeoverfarten og andre færger skal bruge ekstra sikkerhedsforanstaltninger, eventuelt ved at anvende bremseklodser eller fastspænding af transporten, herunder lastbiler.

