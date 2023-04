Singletur i det grønne, men det behøver ikke føre til kæresteri

VESTHIMMERLAND:To himmerlandske friluftsvejledere vil lokke singler ud i naturen, hvor de ved bålstedet eller på vandring møder andre singler.

Morten Kidmose og Karen Halds tilbud består af seks timer med mad over bål og stillevandring på de barske heder i Vesthimmerland.

Deltagerne skal være mellem 25 og 40 år, og de skal være singler.

- I det moderne samfund foregår så meget samvær digitalt. Når singler mødes på datingsider, skal de følge bestemte kulturelle regler. I naturen starter man lidt fra nul, og der er ingen regler, forklarer Morten Kidmose.

Som straks tilføjer, at singleturen ikke handler om, at deltagerne nødvendigvis skal finde en kæreste eller en smutvej til sex.

- Her kan man bare mødes, og så man se, hvad der sker. Måske får man en god aften. Måske får man en ny god ven eller veninde. Vi har fokus på at skabe nærvær og tilbyder nogle rammer, hvor det at være i naturen er det centrale, siger Morten Kidmose.

Singleturen byder på stillevandring ud over de himmerlandske heder. Privatfoto

- Et mikroeventyr i naturen, kan være en fantastisk måde at opbygge nye bekendtskaber, dele nærværende øjeblikke i naturen eller få nye perspektiver på livet, reklamerer friluftsvejlederen.

Turen "Singler i grønne fællesskaber" finder steder fredag 26. maj fra klokken 16 til 22. Udgangspunktet er Koppes Mølle Bed & Breakfast på Halkærvej 100 nær Borup i Vesthimmerland. Karen Hald driver overnatningsstedet med sin mand, og hvis man ønsker det, kan man booke overnatning her.

Med i prisen på 900 kroner er aftensmad over bål, snack og drikkevarer. Om aftenen fordeles de maksimalt 12 deltagere i mindre grupper, og så er der otte kilometers stillevandring ud over de himmerlandske heder.

Morten Kidmose er pædagog og har arbejdet med børn og unge med ADHD, der har svært ved at fokusere.

- Men når de kom ud i naturen, ændrede de fuldstændig karakter. Naturen kan noget, forsikrer Morten Kidmose.

Det er første gang, han og Karen Hald arrangerer singletur. Hvis det går godt, vil de gerne lave flere korte ture for andre målgrupper. Flere mikroeventyr i naturen.