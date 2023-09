Sjældent fund på festdag for fortiden

På dagen, hvor flere hundrede fejrede udnævnelsen af Aggersborg til verdensarv, leverede området ved vikingeborgen i Aggersund et stensikkert bevis for, at det ikke er uden grund.

Kresten Damsgaard fra Thy-Mors Detektorforening fandt ud for ringborgens østport en yderst sjælden valkyriefibel.

Det er Vesthimmerlands Museum og Museumsforening, som afslører fundet på sin Facebookside.

- Sikke en smuk krølle på vores fejring af optagelsen på Unescos Verdensarvsliste, skriver museet og anslår, at den lille valkyriefibel, som formentlig er af bronze, daterer sig tilbage til 800-900 tallet.

En fibel - eller fibula - var et bøjeligt spænde, som blev brugt fra bronze- til og med middelalderen som en slags sikkerhedsnål til at holde sammen på tekstiler. Ofte havde de også en dekorativ funktion - altså som et smykke.

Museet fortæller i sit opslag, at der tidligere er fundet en lignende valkyriefibel ved ringborgen Nonnebakken i Odense, som også netop er blevet erklæret verdensarv.