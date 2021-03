Skadeklinik i Farsø udvider åbningstid

FARSØ:Skadeklinikken i Farsø udvider åbningstiden til kl. 22 for at styrke akuttilbuddet til borgerne, oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

I dag er skadeklinikken i Farsø åben fra kl. 8-17 på hverdage og kl. 8-15 i weekender og på helligdage. Med den nye model kan borgerne se frem til en daglig åbningstid fra kl. 8-22.

Et flertal i regionsrådet har vedtaget et nyt set-up for skadeklinikken i Farsø.

Klinikken vil især være bemandet af behandlersygeplejersker, som dog først skal rekrutteres og efteruddannes.

Det forventes, at bemandingen med behandlersygeplejersker først kan være på plads i slutningen af i år eller starten af næste år.

Indtil da er der fundet en midlertidig løsning, så skadeklinikken kan bemandes med lægevikarer fra 1. september.

- Det er godt, at vi har fundet en midlertidig løsning med lægevikarer, så vi hurtigere kan få udrullet et af de tiltag, der skal styrke de akutte tilbud i nærområderne. Det nye set-up vil øge trygheden og skabe bedre tilgængelighed til akutte tilbud for borgerne i Vesthimmerland, udtaler Mogens Ove Madsen (S), formand for Region Nordjyllands akut- og praksisudvalg, i pressemeddelelsen fra regionen.

Skadeklinikken har til huse på Farsø Sygehus.