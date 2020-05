Skænderi mellem venner endte blodigt: Skar pulsåre over med en hobbykniv

LØGSTØR:Et skænderi mellem to venner var tæt på at ende med drab, da en 58-årig mand opsøgte sin ven i Løgstør og snittede ham flere gange med en hobbykniv.

De to venner havde drukket alkohol sammen hos en fælles bekendt 30. januar sidste år, og her var der opstået et skænderi. Det havde sat sig så dybe spor i den 58-årige, at han nogle timer senere tog hen til vennen, bevæbnet med en hobbykniv.

Da vennen åbnede døren, snittede den 58-årige ham straks i armen og skar hans pulsåre over. Den stærkt blødende ven flygtede ind i soveværelse og låste døren, men den 58-årige fulgte efter og sparkede døren ind.

Inde i soveværelset fortsatte den 58-årige overfaldet, og snittede sin ven i benet, i øret og gav ham et 21 centimeter langt snitsår i halsen.

Undervejs i det blodige overfald sagde den 58-årige blandt andet: "Jeg er nødt til at skære halsen over på dig" og " Jeg slår dig ihjel".

Anbragt på ubestemt tid

Retten i Aalborg fandt fredag den 58-årig skyldig i drabsforsøg. Han er i forbindelse med retssagen blevet mentalundersøgt og fundet psykisk syg.

Han er derfor uegnet til almindelig straf og blev i stedet dømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen.

Nægtede drabsforsøg

Den 58-årige erkendte, at det var ham, der havde snittede sin kammerat med hobbykniven, men han nægtede sig skyldig i drabsforsøg.

Han påstod i stedet, at der kun var tale om grov vold.

Den 58-årige forklarede blandt andet, at snitsåret i halsen var sket ved et uheld, fortæller Kristina Frandsen.

Retten fandt dog, at han havde forsæt til at dræbe, og lagde vægt på de livsfarlige skader, at den 58-årige var fulgt efter offeret ind i soveværelse og havde udtalt, at han ville slå ham ihjel.

Han valgt også at anke dommen på stedet med henblik på frifindelse for drabsforsøg og en mildere straf.