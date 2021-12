Skindjakke-salg på p-plads virker mistænkeligt

AARS:Politiet har fået anmeldelse om et mistænkeligt skindjakke-salg onsdag 1. december 2021 klokken 14.53 på p-pladsen ved Rema 1000 i Aars.

En person, der sad i en bil, henvendte sig til anmelderen og spurgte, om han talte engelsk eller italiensk? Manden i bilen havde noget tøj, han gerne ville sælge.

Sælgers forklaring var ifølge politiet, at han stod for at skulle flyve fra Billund, og at han ikke kunne have tøjet med.

Anmelderen endte med at købe 15 skindjakker til en pris af 6000 kroner. De virkede nye og var i poser. Der var et label i jakkerne, "Made in Italy". Sælgeren viste udenlandsk legitimation på forlangende.

Manden beskrives som italiensk af afstamning, cirka 55 år, kraftig, med gråsprængt hår og velklædt.

Det var efter al sandsynlighed samme sælger, som sås ved busterminalen i Aalestrup senere på dagen.

Han kørte i en Renault Captur, hvor nummerpladen begyndte med BD.

- Erfaringsmæssigt er der grund til at være oppe på dupperne, når man får tilbudt at købe tøj på en p-plads. Sælger skal være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og det vil jeg stille mig tvivlende over for, om er tilfældet her.

- Man må derfor fraråde, at man handler på den måde, siger vagthavende ved politiet i Himmerland, politiassistent Ulrik Terp.