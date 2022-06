Skinnende lak, velduftende læder og lidt plys

LØGSTØR:Nyvaskede lastbiler med skinnende lak, velduftende læder tilsat lidt plys er bare et par af ingredienserne i denne weekend, hvor Truck Teamet og Løgstør Byfest Komité har inviteret til Truckshow Himmerland.

Samlingen af de mange trucks sker på Dyrskuepladsen i Løgstør og den trækker masser af mennesker til for at få et kig ind ind i truckernes verden.

Og så bliver der nok også konsumeret en enkelt øl eller to blandt de mange nysgerrige, som kigger på de rå lastbiler med deres mange hestekræfter.

Og de fremmødte får masser at se på. Udover de mange lastbiler i alskens farver og udstyr, er der også lørdag besøg af en tidligere verdensmester i krankørsel, og der er lejlighed til at prøve at fjernstyre en lastbil i fuld størrelse - og senere på lørdagen fællesspisning i det store telt.

Truckshowet fortsætter søndag.

Trucktræf Himmerland i Løgstør