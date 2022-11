Skolebestyrelse ville nedlægge skole - nu har alle trukket sig

VESTER HORNUM: Hele skolebestyrelsen på den lille landsbyskole i Vester Hornum i Vesthimmerland har nu trukket sig.

Det sker efter skolebestyrelsen i sidste uge kom med en yderst kontroversiel anbefaling: Luk vores skole på grund af faldende børnetallet.

Forslaget vakte så stor opsigt og ballade i byen, at skolebestyrelsen nu har valgt at trække sig.

Efter udmeldingen har der været stor mødeaktivitet i landsbyen - blandt andet har der været afholdt et borgermøde i den lokale sportshal, som trak næsten 100 borgere.

Det var en flok på syv forældre, der havde indkaldt til borgermødet.

En af initiativtagerne var Camilla Overvad Laursen, der glæder sig over det store fremmøde i hallen.

- Der var meget stor opbakning til der skal vælges en ny skolebestyrelse, som kan kæmpe for skolens bevarelse, siger Camilla Overvad Laursen.

Ole Lassen, der ligesom Camilla Overvad Laursen også er forældre, samt med i gruppen på de syv initiativtagere, glæder sig også over den store opbakning.

Syv-mands-gruppe, der fik indkaldt til borgermøde i weekenden. Fra venstre mod højre: Steffen Lønsmann, Heidi Jensen, Peter Jensen, Ole Lassen, Anders Larsen, Camilla Overvad Laursen og Cecilie Johansen. Privatfoto

- Mange af dem der var mødt frem i weekenden til borgermøde undrede sig over, at den gamle skolebestyrelse pludselig var kommet med forslaget. Uden nogen havde hørt noget som helst, siger Ole Lassen, der endnu ikke ved om han stiller op, når der skal vælges en ny skolebestyrelse.

Mangler inklusionsmidler

Det har ikke været muligt at træffe den afgående skolebestyrelsesformand Henrik Petersen. Han forklarede forleden til Nordjyske, at baggrunden for forslaget - udover faldende børnetal - skyldes, at skolen på kommunens budget kunne konstatere, at man ikke næste år får de inklusionsmidler til børn med særlige udfordringer, som man tidligere har fået.

- Derfor ser vi ingen anden udvej end at anbefale, at skolen lukker, forklarede bestyrelsesformand Henrik Petersen indstillingen, som han understregede, at skolebestyrelsen fandt svær.

