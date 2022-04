Slagsmål om vindmøller: - I kommer til at lave det kommunevåben om

Fornylig gav Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) kirken besked på at blande sig udenom kommunens vindmølleplanlægning i Blære/Bjørnstrup i Vesthimmerland. Det skete efter han havde været på besigtigelse i området. Sagen satte fokus på, at landets stifter har en særlig vetoret i planloven over for projekter eksempelvis vindmølleprojekter. Stifterne kunne nemlig - indtil ministeren slog bremsen i - sætte stopper for projekter, som de mener ødelægger udsynet til kirker og dermed den kulturarv, de repræsenterer, ved indsigelser. Foto: Claus Søndberg