Smed raket i container og stak af

AARS:Nordjyllands Politi efterforsker en brændende conatiner i Aars lørdag aften som forsætlig ildspåsættelse. Det sker, efter et vidne så en sort Audi A4 køre op til containeren, hvorefter en mand steg ud, satte ild til en raket og smed den i containeren.

Der var flere personer i bilen end ham, der smed raketten i containeren, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Herefter brød containeren i brand, og Nordjyllands Beredskab måtte rykke ud for at slukke ilden. Containeren står i tilknytning til Circle K på Aggersundvej 77. Mads Hessellund understreger dog, at der ikke var fare for, at ilden i containeren kunne sprede sig til bygningerne og tankanlægget.

Episoden fandt sted klokken 19.15 lørdag aften, og har nogen set den sorte Audi A4 køre til eller fra stedet, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.