Smidt ud: Kasserer snød badmintonklub for 100.000 kr.

AARS:En nu ekskluderet kasserer for Aars Badmintonklub har tilsyneladende begået mandatsvig for over 100.000 kroner. Klubbens medlemmer er netop blevet orienteret om mandatsviget på et møde, hvor formand Jacob Nielsen redegjorde for situationen.

Det skriver ugeavisen Aars Avis.

- Det er en meget trist situation for klubben og medlemmerne. Vi har i bestyrelsen holdt kortene meget tæt til kroppen, indtil vi fandt ud af, hvad der helt nøjagtig var sket. Situationen er politianmeldt, og der er en efterforskning i gang, siger Jacob Nielsen til ugeavisen.

De 100.000 kroner er blevet taget over en kort periode på nogle måneder i løbet af efteråret.

- Det var måske derfor, der ikke var alarmklokker, der ringede hos banken eller andre i klubben, som havde adgang til kontoen, siger Jacob Nielsen til lokalavisen.

- Men vores videre arbejde er også at få inddraget det skyldige beløb, uanset hvor længe det tager. Der er i princippet ikke nogen bagatelgrænse for sådan noget her, siger Jacob Nielsen, der overfor avisen understreger, at klubbens økonomi fortsat er god og sund takket være en god egenkapital.

Der er en orientering fra klubben på vej til alle medlemmer, og dermed også de som ikke var tilstede ved orienteringen.

- Den udarbejder vi i samarbejde med DGI Nordjylland, der har bistået med juridisk samarbejde under hele forløbet, siger Jacob Nielsen til ugeavisen.