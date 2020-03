Smittefare har åbnet ellers lukket politistation igen

HIMMERLAND:Faren for corona-smitte betyder, at den ellers stort set lukkede politistation i Aars i disse dage pludselig oplever et stort boom af betjente.

Stationen, der ikke har hverken fast bemanding eller har faste åbningstider - og kun er sporadisk bemandet i forbindelse med at der f.eks. skrives sager, eller af betjent på forebyggelsesindsats - har i øjeblikket langt flere betjente siddende for at arbejde.

Politikommissær Preben Møller, som normalt har 16 betjente at gøre godt med i efterforskningsafdelingen på den himmerlandske hovedstation i Hobro, har nemlig beordret omkring halvdelen af sine folk til at arbejde i Aars.

- Det er klart, at vi også i politiet selv skal forsøge at formindske smitterisikoen hos vores folk, når de er på arbejde.

- Derfor har vi besluttet at tage politistationen i Aars i brug for ca. halvdelen af personalet i efterforskningen i Hobro, siger Preben Møller, som også i det omfang, det overhovedet er muligt også har sendt politifolk på hjemmearbejde.

For de himmerlandske politibetjente, der var på vagt i den forløbne weekend, stod arbejdet ikke mindst i coronaens tegn.

14 anmeldelser

- Vi fik 14 anmeldelser fra folk, der var bekymrede for, at der var mange forsamlet. Vi rykkede ud - og alle steder blev det til en henstilling.

- Vi delte ikke bøder ud, men jeg kan ikke afvise, at bødeblokken vil komme i brug, hvis ikke man snart respekterer forsamlingsforbuddet mod mere end 10 personer, siger Preben Møller, som blandt andet kan fortælle, at der kom anmeldelser fra folk, som observerede naboer, der holdt familiefester med mere end 10 personer.

Og derfor de ringede til himmerlandske politi, som i øvrigt i den forløbne weekend til gengæld generelt har set et lille fald i kriminaliteten.

Politiets ”faste kunder” har ikke gjort så meget væsen af sig, men der har dog alligevel været et par indbrud ligesom der har været færdselsuheld, som krævede politiet tilstedeværelse.

Tre fritidshuse i Gatten har været udsat for indbrud. I alle tre huse er der stjålet fladskærms-tv. I det ene er der tale om et 65 tommer B&O-fjernsyn, mens der i et andet af husene også er stjålet Piet Hein lysestager og en induktionskogeplade.

På Tolshøj i Gedsted har der været indbrud i et udhus. Tyven har brudt en dør op og stjålet en håndrundsav, en bajonetsav, en løvblæser, tre boremaskiner og en laser til nivellering.

Et indbrud på Østergade i Østrup gav gerningsmand to motorsave i udbytte. Der forsvandt også en spand med kiler og nøgler.

Der har også været indbrud i en villa på Elmevej i Aalestrup. Her er der stjålet en bærbar pc af mærket HP, en OBH el-kedel, et smykkeskrin med smykker og parfume.

På Aalestrup Naturefterskole har der været indbrud på et elevværelse, hvorfra der er stjålet smykker.

I Mariagerfjord Kommune - nærmere betegnet i Jernbanegade i Arden - er der begået to indbrud i lejligheder. I begge tilfælde har tyvene skaffet sig adgang via en uaflåst dør.

Det ene stede er der stjålet 300 kr. i kontanter fra en tegnebog i en taske og et andet sted er der stjålet 500 kr. fra en tegnebog i en skuffe og en guldkæde samt et guldarmbånd.