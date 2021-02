Snart slutter indædt vindmøllestrid: Her er hvad vi ved

VESTHIMMERLAND:Hvad vægter højest: Grøn omstilling eller hensynet til borgernes ve og vel?

Det spørgsmål kommer hver enkelt af de 27 medlemmer af byrådet i Vesthimmerland til at gøre op med sig selv, inden de mødes til virtuelt byrådsmøde på torsdag, hvor der efter alle solemærker at dømme er lagt op til en ekstrem tæt politisk afgørelse i en omstridt sag om nye kæmpevindmøller ved Bjørnstrup.

Afgørelsen vil splitte de store politiske grupper i atomer - og give genlyd helt ud til landsbybeboerne i området, hvor Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har søgt om lov til at stille seks møller op på hver 150 meter højde.

Møllerne skal stå tæt på de to landsbyer Blære og Gundersted, og det har gjort de ellers så besindige beboere rasende. De har nemlig ikke spor lyst til i fremtiden at skulle kigge på og lytte til flere snurrende møller.

Derfor har de blandt andet demonstreret med fakler og sunget protestsang foran rådhuset i Aars - i et forsøg på at råbe de 27 lokale byrådspolitikere op.

Inviteret ud

Byrådsmedlemmer har også alle været inviteret til området af beboerne. Den invitation har mange af politikerne sagt ja tak til.

Alt i alt kan man sammenfatte optakten således: Byrådspolitikerne er ikke i tvivl om borgernes holdning til møllerne. Beboerne vil ikke have møllerne, basta ...

Og på torsdag efter mødet ved beboerne, hvor godt deres protestindsats er lykkedes ...

Vindmøllemodstanderne demonstrerede i efteråret foran rådhuset i Aars. Det skete i forbindelse med et byrådsmøde. Foto: Torben Hansen

Vindmølleområde er udpeget

Byrådet har selv udpeget området ved Bjørnstrup som vindmølleområde i kommuneplanen.

Det samme havde byrådet gjort med et andet vindmølleområde i Malle ved Ranum, hvor der for godt og vel et år siden var en identisk og omstridt vindmøllesag. Også her var der masser af borgerprotester.

I Malleområdet var der også et ønske om at opstille kæmpevindmøller, men borgerne råbte højlydt op.

Dengang valgte et flertal i byrådet - anført af en samlet konservativ gruppe - at stoppe planerne om vindmøllerne.

Hensynet til borgernes ve og vel vægtede dengang i byrådet højere end hensynet til den grønne omstilling.

Det håber beboerne i Bjørnstrup også vil være tilfældet på torsdag.

Beboerne har - blandt andet via fakkel-demonstrationen foran rådhuset i Aars - givet udtryk for, at de har det endog meget svært med tanken om, at Vesthimmerland skal ”taget skraldet” for den grønne omstilling, mens hipsterne på stenbroen i hovedstaden kan gå og pudse deres grønne glorie helt uden at være tvunget til at lytte til og kigge på snurrende kæmpemøller ...

- Hvorfor skal et forsyningsselskab, der har hjemme i hovedstaden, have lov stille møller op i den anden ende af landet - helt herude på markerne i Vesthimmerland, spurgte de sure landsbybeboere, mens faklerne brændte ud foran rådhuset.

De fik aldrig noget svar.

Ligesom i sagen fra Malle har det ikke skortet på protester og indsigelser, forud for byrådsmødet på torsdag. Der har blandt andet været fakkeltog og protestsang foran rådhuset. En af frontkæmperne har været Ulrik Mark Jensen, der her ses ved fakkeldemonstration foran rådhuset. På det seneste har borgerne også kontaktet adskillige politikerne telefonisk - og haft dem inviteret ud i området. Derfor er byrådspolitikerne helt klar over holdningen til møllerne hos en stor del af befolkningen i Blære og Gundersted. Borgerne siger nej tak...Vindmøllerne vil udløse en ”grøn pulje”, som Vesthimmerlands Kommune selv administrerer, og som kan komme lokalsamfundet til gode. I Bjørnstrup-projektet, som HOFOR arbejder på, betyder det udbetaling af et millionbeløb til kommunen fra HOFOR, hvis møllerne bliver til noget. Arkivfoto: Torben Hansen.

Natur-stemme

Udover at beboerne har haft travlt med at råbe politikerne op inden torsdag, så satser de på, at de 27 folkevalgte vil lytte til Danmarks Naturfredningsforening.

Naturforkæmperne i foreningen har nemlig op til afgørelsen peget på, at en kæmpeudvidelse af vindmølleområdet, som der er lagt op til, vil stride mod planlovgivningen.

Forleden sagde den lokale DN-formand, Jakob Kortegaard, til NORDJYSKE Medier, at hvis kommunen ændrer sin kommuneplan for at få plads til møllerne, så ser foreningen det derhen, at en kommuneplan blot kan ændres efter forgodtbefindende.

Og det advarer han kraftigt imod.

- Der er en tendens til, at man bare ændrer på en kommuneplan, når det er opportunt til lejligheden. Det er åbenbart ikke andet end et pænt stykke papir, lød det fra Jakob Kortegaard, der frygter, at møllerne vil skæmme det naturskønne område.

Tæt løb

Og nu nærmer man sig så afgørelsen i byrådet på torsdag.

Godt nok er der fra flere politikeres side peget på, at der bliver masser af mulighed for høringer bagefter, hvis planlægningen sættes i gang. Det er også rigtigt, men - skåret ind til benet - er faktum bare, at hvis der torsdag bliver sagt ja til at sætte planlægningsarbejdet i gang, så kan beboerne nok også godt regne med, at de senere får udsigt til møller.

Derfor er afgørelsen på mødet på torsdag vigtig. Politikerne og borgerne står ved en skillevej.

Anbefalet

Da sagen fornylig blev drøftet i kommunens tekniske udvalg var der enighed om at anbefale økonomiudvalg og byråd, at kommunen skal sætte gang i planlægningsarbejdet.

Onsdag i den forløbne uge blev sagen så - forud for byrådsmødet på torsdag - drøftet i det magtfulde økonomiudvalg, der har borgmester Per Bach Laursen (V) for bordenden.

Økonomiudvalgsmedlemmerne sad i møde i over seks timer. Og var alligevel bagefter dybt splittede i sagen.

Afstemningen i udvalget indikerer med al ønskelig tydelighed, at det bliver et meget uenigt byråd, som skal finde frem til en afgørelse, når sagen glider videre ind på byrådspolitikernes bord torsdag.

Der er 27 medlemmer i byrådet - og det bliver med stor sandsynlighed en afgørelse, der ender endog meget tæt.

Sagen vil uden tvivl også splitte de store politiske partigrupper internt.

I både Venstre (otte byrådsmedlemmer), Socialdemokratiet (syv byrådsmedlemmer) og de konservative (syv byrådsmedlemmer) er der stor uenighed i grupperne. Derfor er der ingen tvivl om, at grupperne kommer til at stå splittede ved afgørelsen.

Det gør SF og DF til gengæld ikke. De to partier har hver to byrådsmedlemmer - og deres stillingtagen er gjort op på forhånd. Deres stemmer falder ud til fordel for beboerne.

VesthimmerlandsListens Kirsten Moesgaard har ikke gjort sin stillingtagen op på forhånd. Siger hun ...

Regnebrættet gøres op

Når regnebrættet gøres op blandt de 27 byrådsmedlemmer, tegner det til, at afgørelsen kan blive så tæt som stemmetallene 13-14 eller 15-12. I enten vindmøllernes favør - eller i borgernes favør.

Hvis man på nuværende tidspunkt skal komme med et bud - og måske endda vædde om udfaldet - så kunne spareskillingerne sættes på, at der denne gang er et lille flertal for, at møllearbejdet sættes i gang.

Det er - indrømmet - et forsigtigt bud. For alt kan som bekendt ske i politik. Og der er længe til torsdag ...

En ting ligger fast: Beboerne har tænkt sig at kæmpe for at overbevise politikerne om et nej helt frem til torsdag kl. 16, hvor byrådsmødet går i gang.